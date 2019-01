Rafael catalá niega que fomento trasladase la responsabilidad del accidente del alvia al maquinista

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El exministro de Justicia Rafael Catalá, quien era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda cuando se produjo el accidente del Alvia de Santiago de Compostela, negó este lunes en el Congreso de los Diputados que se produjera "ni una sola declaración veraz ni cierta" de responsables del Ministerio de Fomento que "trasladase la responsabilidad al maquinista".

Así se expresó Catalá en su comparecencia en la comisión de investigación de este accidente en la Cámara Baja, donde negó que presionara al juez, que filtrase la grabación a la prensa de la llamada del maquinista al centro de control o que pidiera a la exdiputada del PP Teresa Gómez Limón, herida en el siniestro, que no acusara a Renfe y Adif cuando todavía estaba hospitalizada.

"No creo que yo cargase la responsabilidad en el maquinista en absoluto", defendió el exsecretario de Estado, quien sostuvo que lo que dijo fue que "era un asunto asociado con la velocidad y no me parece que eso tenga que ver con ninguna orientación o influencia en la investigación".

En la misma línea, negó que sus declaraciones negando que se tratase de un accidente de alta velocidad tuvieran como objetivo evitar perjuicios a las empresas españolas que en esos momentos estaban participando en un concurso público en Brasil en que no se permitía que los aspirantes hubieran sufrido accidentes.

"Así lo dijeron los expertos", afirmó Catalá, quien sentenció que "el día 24 de julio el Alvia no funcionaba en modo de alta velocidad porque no cumplía todos los parámetros".

Por otro lado, el exministro defendió que actualmente asesore a Herbert Smith, un despacho de abogados británicos que entre otras actividades asesora al consorcio español que se ha encargado de la construcción del AVE a La Meca o defiende a la aseguradora de Renfe y Adif en la cusa del alvia de Santiago porque cumple con la ley de incompatibilidades.

Asimismo, aseguró, en referencia a su actuación en el accidente, que "teníamos claro que el primer objetivo era atender a las víctimas" y que el segundo era favorecer la investigación sobre lo que sucedió para ser capaces de tomar medidas de cara al futuro.

Por último, en referencia a la imputación de Andrés Cortavitarte, director de Seguridad de Adif, en el proceso judicial, se mostró dispuesto a pedir perdón a las víctimas "si se derivan responsabilidades del orden que sea".

21-ENE-19

