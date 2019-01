Montero niega argucias para cuadrar el déficit y dice que el 'colchón' del iva lo pidieron las ccaa

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó hoy el uso de argucias para cuadrar el déficit y defendió que el 'colchón' de 2.500 millones de euros acumulado en la recaudación de IVA es algo que pidieron las propias comunidades autónomas.

La ministra salía así al paso de una información de 'El Mundo' que afirma que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) rechaza que a las arcas del Estado lleguen los ingresos del IVA correspondiente a 13 meses, por el cambio de fechas en su recaudación a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII).

Conforme a ese cambio, el tributo cosecharía los ingresos del IVA correspondiente a diciembre de 2018 y pagaderos ahora, en enero, más los doce meses correspondientes al ejercicio 2019. El diario sostiene que la Autoridad Fiscal ya se mostró partidaria en otras ocasiones de imputar a cada año los ingresos correspondientes a su ejercicio a efectos de contabilidad nacional -el que sirve para estimar el déficit-, aunque su devengo o parte del pago se ejecute realmente en otro ejercicio.

"Yo he sido muy clara y hemos transmitido con absoluta transparencia que para solucionar el problema de las comunidades autónomas que se rigen por criterios de recaudación, no por devengo, hemos tenido que provocar una modificación en el Sistema de Información del IVA que se había modificado con nocturnidad por parte del Señor Montoro y que luego tiene unos ajustes en términos de contabilidad nacional. No es ningún tipo de argucia ni de invento", defendió hoy Montero, a su llegada a Ferraz.

La ministra defendió que lo pidieron las propias comunidades para "contar con una posibilidad de incorporar 2.500 millones de euros más para poder cuadrar sus presupuestos".

"No los pidieron solo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, también recuerdan ustedes que el Señor Feijó vino a verme para pedirme justamente que modificáramos la situación del IVA para poder contar con esos recursos", refirió.

El cambio en la Información del IVA generá este año 5.000 millones de euros extras por ese mes de más, la mitad irá a la Administración Central y la otra mitad a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno defendió, precisamente, la existencia de este 'colchón' como un margen con el que cuenta para cubrir los gastos previstos en los Presupuestos Generales del Estado si la recaudación futura por los nuevos impuestos digitales (Tasa Google) y de transacciones financieras (Tasa Tobin) no alcanzan el montante previsto al no entrar en vigor con efectos 1 de enero de 2019.

Montero efectuó estas declaraciones a su llegada a Ferraz. La ministra llegó andando con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que hoy preside la reunión de la Ejecutiva por la ausencia inicial del presidenete y líder del PSOE, Pedro Sánchez. La ministra participa en la reunión de la dirección socialista para explicar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

21-ENE-19

