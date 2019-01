Montero niega a puigdemont que el gobierno se siente "en una mesa" para debatir cuestiones fuera del marco constitucional

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, replicó hoy al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el Gobierno no se sentará en la comisión que exige para vigilar los compromisos del Estado con Cataluña como condición para aprobar los presupuestos.

"No vamos a sentarnos en ninguna mesa que pretenda debatir cuestiones que no están en nuestro marco constitucional o que no están en ningún tipo de regulación normativa", zanjó al ser preguntada durante una entrevista en la Ser.

Montero indicó que Puigdemont "sabe perfectamente" que el Ejecutivo le ha trasladado a su vez la "necesidad de que el Govern inicie una etapa de diálogo en el interior de Cataluña" para poder después "corregir las fisuras que se hayan producido con el resto de España".

En este sentido, apeló primero a la "responsabilidad del Govern" y del "señor Torra", "que no se puede delegar", y a la del resto "de los líderes de Cataluña" para buscar una solución de diálogo y "de convivencia", que permita "coser esas heridas que se han generado entre los que defienden el nacionalismo y aquellos que no lo defienden".

A partir de ahí subrayó que la voluntad que siempre ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de forma "nítida, cristalina", es el llamiento al diálogo para buscar soluciones consesuadas "dentro de la Constitución" y "siempre" se pueden plantear cuestiones en el marco de la multilateralidad, o con la financiación.

Montero eludió entrar a valorar la insinuación de algunos miembros del PdCat de que bastará el compromiso del Ejecutivo de que se constituya dicha comisión, aunque no se garantice su conclusión final, para negociar el respaldo a las cuentas para 2019.

En este sentido, indicó que "ellos saben perfectamente" cuáles son las líneas rojas "que no se pueden atravesar", y que este Gobierno "siempre tiene una actitud de mano tendida". "Yo creo que se puede hablar de todo", con un "diálogo basado en los fundamentos constitucionales", y "lo que sí es muy importante es que no se genere ningún tipo de expectativas" porque no se pueden anticipar las conclusiones, aunque "se entiende el diálogo debe permitir un avance", siempre que esté "fundamentado" en "aquellas arquitecturas que el resto de España nos hemos dotado" y sin llegar "a ningún tipo de situación estraña".

