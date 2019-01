Be live hotels (globalia) invierte 22 millones en su séptimo hotel en república dominicana

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Be Live Hotels, la cadena perteneciente a la división hotelera del Grupo Globalia, refuerza su apuesta por República Dominicana inaugurando su séptimo hotel en la isla, el Be Live Collection Punta Cana Adults Only, un establecimiento de cinco estrellas en el que ha invertido 22 millones de euros.

Según informó Globalia, el hotel cuenta con 403 habitaciones y está ubicado en primera línea de playa, dentro del complejo turístico Be Live Collection Punta Cana, frente a la Laguna de Bávaro.

Los clientes del nuevo establecimiento tendrán acceso a todo el abanico de posibilidades que ofrece el complejo turístico, dotado de 12 restaurantes buffets y a la carta, así como a las piscinas, bares y playas que lo conforman.

De los hoteles que Be Live Hotels tiene ubicados en República Dominicana, dos de ellos se encuentran en Punta Cana, tres en Santo Domingo, uno en La Romana y otro en Puerto Plata.

