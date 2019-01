Sindicatos: los datos positivos del paro ocultan temporalidad y desigualdad

Madrid, 3 ene (EFE).- Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han reconocido hoy que los datos del paro de diciembre son positivos aunque están basados en la temporalidad y ocultan la desigualdad entre hombres y mujeres en el empleo.

La Comunidad de Madrid cerró el último mes de 2018 con 6.578 parados menos, 1,9 por ciento respecto del mes anterior y cerró el año con 339.298 personas desempleadas, o 30.668 menos que un año antes (-8,29 %), según datos divulgados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Al final de diciembre en Madrid había 3.208.547 personas afiliadas a la Seguridad Social, 15.908 más que un mes antes (0,5 % más) y 122.925 más (3,98 %) que en diciembre de 2017.

Al comentar estos datos, la secretaria de Relaciones Laborales de UGT, Isabel Vilabella, ha dicho que los datos son "buenos" aunque "ocultan la desigualdad en el empleo", como muestran -dice- los datos según los cuales 2019 comienza con 340.000 personas en busca de empleo, de las cuales 6 de cada 10 son mujeres.

Vilabella destaca además que en 2018 salieron de las lisas del paro más de 30.000 personas, lo cual es "un buen dato en sí mismo", aunque -añade- comparado con años precedentes se aprecia una "ralentización" en la creación de empleo.

En diciembre pasado, destaca la portavoz de UGT, el sector Servicios contrató, "pero de forma temporal, dadas las fechas" navideñas, y ha permitido que 5.000 de las 6.000 personas que han salido del paro sean mujeres.

UGT considera que se trata de un "dato insignificante" si se tiene en cuenta que hay 340.000 personas que buscan empleo.

Con respecto al conjunto de 2018, UGT destaca que el año cierra con 2,7 millones de contratos firmados, aunque "no llegan a dos de cada diez los indefinidos, ni siquiera a medio millón".

Vilabella ha dicho que "la desigualad también afecta a las personas en paro, pues ni la mitad de ellas cobra prestación alguna" y ha destacado el "dato grave" según el cual de cada 10 personas en paro sólo 3 cobran una prestación contributiva, a la que se tiene derecho después de trabajar un año completo.

Para este sindicato es una "noticia buena" que haya 3,2 afiliados a la Seguridad Social porque "significa que son personas que están cotizando para un futuro mejor".

A modo de resumen de 2018, la secretaria de Relaciones Laborales de UGT considera que ha sido "un buen año para la reducción del desempleo aunque se observa una desaceleración en la creación de puestos de trabajo".

UGT alerta de que "el empleo creado oculta una gran desigualdad, contratación temporal, a tiempo parcial y de muy corta duración", y que, además, aumenta el porcentaje de mujeres en paro y el número de personas desempleadas que no cobran prestación contributiva.

Comisiones Obreras, por su parte, advierte que la bajada del paro en diciembre ha estado "basada en la temporalidad y la brecha de género", y considera que el crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social -en 122.925 personas- refleja "un incremento de la actividad que debe asentarse sobre una mejora de la calidad en el empleo".

En una nota de prensa, la secretaria de empleo de CCOO, Eva Pérez, destaca la necesidad de "reducir la temporalidad excesiva, acabar con la precariedad, combatir las nuevas figuras de trabajo precario y mejorar los salarios" como retos para un crecimiento del empleo duradero en el año que ahora comienza, al tiempo que considera "alarmantemente bajas" las cifras referidas a la protección a las personas en desempleo, "sobre todo en el caso de las mujeres".

Según CCOO, la reducción del desempleo en 2018 es un dato positivo pero siendo "la menor bajada desde 2013" significa que "es necesario impulsar y diversificar la actividad económica de la Comunidad de Madrid logrando una mayor recuperación del empleo".

Por otra parte, dice este sindicato, la cifra de paro registrado no se ha comportado igual para hombres y para mujeres puesto que al finalizar el año el 58 % de las personas paradas registradas son mujeres (frente al 57% de diciembre de 2017).

Y otro matiz, dice CCOO, es que la reducción en la tasa de actividad baja ligeramente en el conjunto de la región (en los tres primeros trimestres) pero, en el caso de las mujeres, se reduce más, en casi un punto, lo que indica también una retirada de mujeres del mundo laboral.

Con respecto a la protección por desempleo, CCOO aprecia al final de 2018 una cifra "alarmantemente baja" con una tasa de cobertura en noviembre del 50,2 %, inferior en 8 puntos a la media del Estado, siendo -dice- las mujeres "las más desprotegidas", ya que la tasa de cobertura en su caso es de 46,1 % frente al 55,7 % de cobertura masculina.

"La realidad de la protección a las personas en desempleo en Madrid es peor de la que reflejan estas tasas, que no tienen en cuenta a la totalidad de demandantes de empleo no ocupados (personas que, queriendo trabajar no tienen un empleo, aunque no cumplan los requisitos para estar formalmente en el registro de personas en paro)", dice CCOO, y añade que las personas en esta situación en noviembre eran 361.862.

Con respecto al conjunto de 2018, CCOO considera que han sido "insuficientes" para cambiar la tendencia a la precarización las campañas para promover el fin de la "temporalidad abusiva" y destaca que en el acumulado del año fueron temporales el 82,1 % de los 2.730.741 contratos que se firmaron en la región, o "tan solo" 489.553 contratos indefinidos frente a 2.241.188 contratos temporales.

La Comunidad de Madrid, según CCOO, "despide el año en una situación similar a la que cerró 2017, con una reducción del desempleo insuficiente que sigue dejando fuera de las oportunidades laborales a muchos madrileños y madrileñas, un crecimiento de la desigualdad y un abuso de la contratación temporal".

Es necesario recuperar y poner en el centro del diálogo entre los agentes sociales y las administraciones la mejora de la calidad en el empleo y la lucha contra la desigualdad,

para que la salida de la crisis sea real, alcance a todos los trabajadores y trabajadoras de la región, y se mantenga en el tiempo sobre bases sólidas.