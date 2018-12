Montero lamenta que el pp vaya a "impedir" una recuperación de derechos y espera que los independentistas catalanes apoyen los pge

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó este jueves que el PP vaya a "impedir" que la recuperación de derechos llegue a las familias, tras votar en contra de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, y confió en que los partidos catalanes voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Así lo dijo la ministra a los periodistas a su salida del Pleno del Senado en el que se rechazó, con 149 votos en contra, 97 a favor y una abstención, la flexibilización de la senda de estabilidad que propone el Gobierno para aumentar el objetivo de déficit en 2019 del 1,3% fijado por el PP hasta un 1,8%, después de haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados.

Montero lamentó que el PP haya afirmado "con toda claridad en la tribuna que van a intentar impedir con todos sus instrumentos y sus armas que la recuperación de derechos llegue a las familias españolas".

De esta manera, recordó que el presupuesto para el próximo año se elaborará con la senda de déficit anterior, que prevé un gasto en las cuentas públicas 1.200 millones menor respecto al propuesto por el Gobierno socialista, y con el mismo techo de gasto.

En este sentido, Montero incidió en que "no solo el PP no hizo su tarea en el año 2018, que es lo que nos lleva a la nueva senda, sino que pretende que en el año 2019 este país recorte 18.000 millones a costa del trabajo que no hicieron ellos en el año 2018". Además, dijo que "para ellos, la recuperación de derecho no solo no es una prioridad, sino que van a intentar impedirlo con todas sus armas".

Preguntada sobre la postura de los grupos catalanes, que han expresado su voto favorable pero avisando de que eso no significa que vayan a apoyar los Presupuestos, Montero dijo que eso "lo venían diciendo" y que "habrá que esperar a la tramitación del presupuesto" para conocer su voto. En cualquier caso, confió en que sea favorable.

