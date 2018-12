El gobierno catalán ordenó hace una semana a erc y pdecat que apoyaran la senda de déficit

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El Gobierno catalán trasladó ya el pasado lunes a los grupos parlamentarios de ERC y PDECat en el Congreso de los Diputados su decisión de apoyar la senda de déficit que aprobó el jueves la Cámara Baja con los votos de los mismos grupos que hicieron triunfar la moción de censura que invistió a Pedro Sánchez menos EH Bildu, que votó en contra.

Fuentes de ambos grupos indicaron a Servimedia que su voto a favor de la senda de déficit responde a una posición conjunta que emana del Gobierno catalán, en el que ambos partidos están representados, el PDECat a través de Junts por Catalunya.

Las fuentes consultadas añadieron también que el pasado lunes el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, ya les dio a entender que la Generalitat quería apoyar la senda de déficit; algunos diputados precisaron que faltaban "algunos flecos" y la orden definitiva se comunicó el miércoles por la mañana, pero todos coincidieron en que la posición ya estaba fijada el lunes.

Ambos grupos parlamentarios procedieron desde entonces a analizar la situación y a modular sus mensajes públicos. El PDECat comenzó a adelantar su voto a favor a última hora de la mañana del miércoles, y ERC postergó el anuncio hasta la noche.

INTERCESIÓN DE IGLESIAS

Fuentes de Podemos aseguraron a esta agencia que su secretario general, Pablo Iglesias, se pasó el miércoles hablando con Barcelona, en particular con el propio Aragonés, y atribuyeron a este esfuerzo el anuncio nocturno de ERC, partido al que pertenece el vicepresidente catalán, pero desde los dos grupos independentistas niegan la menor influencia a estas iniciativas de Iglesias, empeñado en reconstruir la mayoría parlamentaria que permitió sacar adelante la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy.

Tanto ERC como el PDECat, en público y en privado, presentan este cambio respecto a la abstención que ejercieron en julio sobre el mismo objetivo de déficit del 0,8% como "un gesto" al Gobierno español de que todavía es posible entablar un diálogo, pero exigen otro al Ejecutivo para que el sí se haga extensivo al proyecto de Presupuestos.

En cualquier caso, los dos grupos son plenamente conscientes de que apoyar la senda de déficit no tiene trascendencia porque lo va a 'tumbar' el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. No obstante, haber permitido apoyar la senda de déficit, indicó algún parlamentario, no va a ser entendido por parte de su electorado, por lo que entienden que el Gobierno español también debe arriesgar.

Alguno de los diputados consultados asumió que es imposible que tal gesto aborde la situación judicial de los presos independentistas, pero otros afirmaron que esa vía todavía se puede transitar. Ninguno de ellos concretó qué mensaje, guiño o actuación por parte del Ejecutivo español sería suficiente para que dieran a los Presupuestos su imprescindible voto a favor.

Ambos grupos descartaron que el sí a la senda de déficit fuera una contraprestación a la reunión que que el mismo jueves por la tarde mantuvieron en Barcelona el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, acompañados respectivamente por dos ministros y dos consejeros, en lo que el Ejecutivo estatal presentó como una reunión convencional como las que mantiene con otros gobiernos autonómicos y la Generalitat como "una cumbre" entre dos gobiernos.

