Ccoo desconvoca la huelga prevista en renfe y adif para mañana

CCOO ha desconvocado las jornadas de huelga previstas para este viernes y el próximo 7 de enero en Renfe, tras la firma de un preacuerdo de convenio colectivo de la compañía, según informó el sindicato.

En el caso de Adif, el compromiso de la empresa de presentar en 48 horas un documento, que podría ser borrador del II Convenio Colectivo y que recogería muchas de las reivindicaciones del sindicato, hace que CCOO desconvoque el paro de este viernes y supedite la desconvocatoria de la huelga del 7 de enero al estudio de dicho documento.

La empresa, siempre según CCOO, se ha comprometido a hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno para obtener la máxima tasa de reposición posible, se ha concretado la subida salarial recogida en la LPGE y cerrado el incremento del 0,5% ligado a la productividad en 2018, se ha cerrado la jubilación parcial al 75%-25% y se han ampliado y mejorado las licencias retribuidas.

CCOO también tiene el compromiso de tratar en las mesas abiertas, con fecha de finalización, temas como las medidas de conciliación, la reducción de jornada recogida en el II Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

En el caso de Adif, la empresa se compromete, en un plazo de 48 horas, a presentar un proyecto de convenio colectivo que contemplaría las reivindicaciones de CCOO, entre ellas, el compromiso de la empresa de solicitar ingresos por encima de las salidas en la empresa, concreción de los incrementos salariales, materializar, en los cuatro primeros meses de 2019, la reducción de jornada, etc.

Manuel M. Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, ha señalado que "para CCOO la huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio que permite a las trabajadoras y trabajadores realizar la presión necesaria para conseguir, en el marco de la negociación, mejorar las condiciones sociolaborales y económicas. Por tanto, ateniéndonos a nuestra buena fe negociadora, lo que no significa que renunciemos a volver a convocar huelga en caso de no concretarse nuestras reivindicaciones y los compromisos de las empresas, desconvocamos las próximas jornadas de movilización previstas en las empresas públicas ferroviarias".

20-DIC-18

