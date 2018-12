El pdecat mantiene que "no se dan las condiciones políticas para aprobar los presupuestos"

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, desligó este jueves el apoyo de su grupo a la senda de déficit de su voto a los Presupuestos cuando lleguen al Gobierno, reiterando en este sentido que su posición "no ha cambiado nada" y "no se dan las condiciones políticas para aprobar" las cuentas públicas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso una vez confirmado que la senda de déficit del 1,8% sobre el PIB se aprobará hoy a diferencia de lo que ocurrió en julio, Campuzano justificó el cambio de voto de su grupo, que entonces se abstuvo, como una forma de evidenciar que "no son los votos del PDECat los que impiden aprobar una senda de déficit que daría mayor margen de gasto al Gobierno catalán" que la senda actualmente vigente del 1,3%.

Este cambio, en principio, no se hará extensivo a los Presupuestos. "No ha cambiado nada la posición de nuestro grupo sobre los Presupuestos. No se dan las condiciones políticas para aprobar los Presupuestos", insistió en alusión a la situación de los líderes independentistas presos, añadiendo que tampoco conoce el proyecto de PGE, sino simplemente el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, "que no son unos Presupuestos", y el documento que envió el Ejecutivo a Bruselas.

"Lo que hacemos es evidenciar que no son los votos del PDECat los que impiden aprobar una senda de déficit que daría mayor margen de gasto al Gobierno catalán, sino los votos del PP y Ciudadanos en el Senado y que el PSOE ha sido "especialmente ineficaz en modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria", cuyo apartado que otorga al Senado capacidad real de tumbar la senda de déficit hace que sacarla adelante en el Congreso es "un esfuerzo inútil".

Campuzano presentó el voto a favor como un "esfuerzo de confianza" en que se modificará la Ley de Estabilidad pero también como un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "debe volver al espíritu de la moción de censura", cuya mayoría parlamentaria se reeditará en la votación de hoy.

(SERVIMEDIA)

20-DIC-18

KRT/gja