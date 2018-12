El gobierno regulará en enero para fijar límites a la publicidad del juego

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El Gobierno tramitará de urgencia en enero una modificación a la ley del juego para regular su publicidad y establecer limitaciones a los horarios de difusión así como fijar ciertas pautas sobre su contenido.

Lo anticipó hoy el diputado del PSOE Gonzalo Palacín durante un Congreso sobre el juego organizado por la asociación Anesar donde detalló que se cambiarán los artículos 6 y 7 de la regulación de 2011. "No tiene sentido que no se puedan emitir según qué tipo de películas en determinados horarios y sí se pueda promocionar según qué tipo de juego, que no es acorde con los menores de edad", defendió Palacín, quien detalló el interés específico en restringir que los anuncios los protagonicen "ídolos juveniles".

La intención es que el real decreto llegue al Congreso en febrero para su rápida tramitación contando ya con el respaldo de la mayoría de Grupos Parlamentarios, según confirmaron en el mismo foro las diputadas del PP Ana Madrazo, de Ciudadanos Sandra Juliá y Sofía Castañón, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La responsable de Ciudadanos abogó por extender las restricciones que se acuerden a todo tipo de juego, público y privado, en directa alusión a las loterías del Estado y los anuncios especiales de Navidades.

A su juicio, hay que tomar de ejemplo la experiencia vivida con el tabaco donde no se permiten "estancos cada 10 metros y anuncios con nuestros héroes sociales". Dichas medidas y la prohibición de fumar en espacios públicos "asustaron en en primer momento" y "para nada, años después, ha repercutido en esa economía", defendió.

Los cuatro representantes del PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos coincidieron en "no demonizar" una industria "totalmente lícita" y que contribuye al desarrollo de la economía en generación de empleos y contribución a las arcas públicas.

"Nunca se ha pretendido estigmatizar ningún sector, ni el del juego (..) y regular es para mejorar. Es positivo que haya un sector de juego potente y que cumple con la legalidad porque son también motor de empleo, y empresas que pagan impuestos y repercuten en que, desde el Gobierno,se puedan desarrollar las políticas" públicas, afirmó Palacín.

Según el diputado socialistas, el PSOE y el Gobierno lo considera así "un sector más". "Al final lo que tienen que hacer las empresas que están en Anesar es ganar dinero para sus accionistas y actuar siempre cumpliendo la ley, y nosotros legislar por el bien común", añadió.

Por eso garantizó que no está en el ánimo del Ejecutivo "ni potenciar ni prohibir el juego" sino reforzar las garantías para evitar su acceso a los menores de edad y personas "vulnerables" por adicciones.

Sin embargo sí abogó, junto al resto de diputados asistentes al Congreso, en homogeneizar las reglas porque la mayor parte de la normativa de esta industria compete a ejecutivos autonómicos o, incluso, ayuntamientos en cuestiones como los emplazamientos y presencia de los establecimientos de juego.

En este punto la diputada del PP indicó que existen igualmente asimetrías en el tratamiento del juego presencial y online en aspectos tan claves como el fiscal. A juicio de Ana Madrazo se precisa homologar las reglas del juego online, pero no a escala española sino europea al ser una actividad que traspasa fronteras.

En el mismo Congreso la industria reivindicó la necesidad de estar en contacto con el Gobierno y contribuir a su regulación, insinuando la posibilidad de presentar incluso alguna autorregulación.

El diputado del PSOE recogió el guante e invitó a la industria a solicitar, incluso, comparecer en el Congreso para explicar la realidad del sector. "No vendría bien un acuerdo con la patronal y siempre es positivo contar con un documento de consenso" para utilizarlo como herramienta para "encaminar el trabajo", refirió.

Por su parte, la diputada del PP Ana Madrazo apostó por desarrollar "medidas preventivas" y campañas de sensibilización para aportar soluciones en los problemas que pueda plantear.

Uno de los mayores, según reconoció Madrazo, escapa a la propia industria del juego aunque se relacione con ella y son las apuestas que los menores efectúan desde sus propios domicilios a través de los ordenadores o tablets.

"El nuevo perfil de ludópatas afecta a jóvenes enganchados a las apuestas deportivas, sobre todo en la red", por eso la protección del menor "está en el centro de nuestras iniciativas políticas", argumentó. En este punto refirió la preocupación por salas que se publicitan frente a institutos ofreciendo bonos o regalos por entrar gratis. "Eso sí nos preocupa y se debe regular".

(SERVIMEDIA)

19-DIC-18

ECR/gja