Coimbra (vodafone): "nuestra salida del fútbol cambiará las reglas de juego y los resultados se verán en dos o tres años"

El consejero delegado de Vodafone en España, António Coimbra, afirmó hoy que la decisión de su compañía de no renovar derechos del fútbol para televisión "cambiará las reglas de juego a medio y largo plazo" del mercado y sus resultados se verán "en dos o tres años".

Durante el tradicional encuentro navideño con la prensa, el responsable de Vodafone España aseguró que 2018 "ha sido un año duro para el sector y para Vodafone". "2018 ha estado muy marcado por nuestra decisión muy importante de salir del fútbol, cuyos resultados pensamos que se verán a medio y largo plazo, en dos o tres años".

"Ha tenido un impacto en el mercado que cambiará no solo a Vodafone, con el refuerzo de nuestra oferta en televisión de cine y series, sino también las reglas de juego a medio y largo plazo", señaló Coimbra.

Con vistas a 2019, aseguró que a la filial española de Vodafone le aguardan "algunos trimestres muy parecidos" a los últimos, y en conjunto esperan un año "con dos partes muy distintas, el primer semestre tendremos una cosa y el segundo semestre otra".

Coimbra se enorgulleció de que en este 2018 Vodafone haya sido pionera en España en el desarrollo de experiencias piloto de 5G, 'big data' o uso de altavoces inteligentes.

"El futuro es apasionante, y España no puede perder el paso. Si no aplicamos las políticas adecuadas y no remamos todos en la misma dirección, no seremos capaces de liderar la revolución digital", afirmó.

"CORAZÓN ROJO" DE ROMÁN

Este encuentro con la prensa de adiós al 2018 también sirvió para la última despedida de Francisco Román como presidente de Vodafone España, cargo que deja este diciembre y que a partir de ahora asumirá también António Coimbra.

Román se mostró "afortunado" de haber trabajado durante años para Vodafone y aseguró que siempre tendrá "el corazón rojo", en referencia al color distintivo de la 'teleco' británica. "Es un sitio donde me he sentido tremendamente acogido y donde dejo montones de amigos, empezando por António Coimbra", señaló.

Román elogió la alta "profesionalidad" que, a su juicio, hay en el sector de las telecomunicaciones en España, "a todos los niveles, en nuestros competidores, reguladores y en todo el cuerpo administrativo".

19-DIC-18

