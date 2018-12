Álvarez (ugt) respalda el acuerdo sobre cotización para los autónomos pero lo considera un "parche"

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, respaldó hoy en el Fórum Europa el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos para incrementar la cotización el próximo año a cambio de mayor protección social, pero subrayó que "no deja de ser un parche" y abogó por un acuerdo "integral".

Así lo dijo en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum y en el que Álvarez fue el encargado de presentar al conferenciante, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad.

El dirigente de UGT incidió en la necesidad de "discernir de manera clara qué son autónomos y qué no son" y pidió "no ir generando trabajo autónomo cuando realmente es un trabajo claramente dependiente". "Este es un gran río para pescar en los últimos años de la política, pero no todo vale", lamentó Álvarez.

En esta línea, reclamó que se considere que los autónomos "son realmente aquellos que hacen un trabajo autónomo, y no hacer esta extensión con tarifas planas; algunos son muy liberales pero no les importa mucho que el reparto de comida a domicilio esté subvencionado por el Estado".

El líder de UGT se refirió al acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos en materia de cotización para el próximo año, que se está sometiendo a debate en el diálogo social, para decir que su organización da "pleno soporte", pero puntualizó que "es un acuerdo que no deja de ser un parche" y que lo que se necesita es un "acuerdo integral" en el que se cotice en función de los ingresos reales.

