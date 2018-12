El pp considera "poco creíble" la invitación del gobierno a negociar los presupuestos y asegura que votará en contra de los nuevos impuestos

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular considera "poco creíble" la invitación del Gobierno de Pedro Sánchez a negociar los Presupuestos de 2019 y la rechaza, al considerar que su pacto con Podemos "está en las antípodas de lo que necesita la economía española".

Así lo señaló a Servimedia el secretario de Economía, Empleo, Industria y Energía del PP, Alberto Nadal, quien, ante las invitaciones públicas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a PP y Ciudadanos para que participen en las negociaciones presupuestarias, aseguró que "para poder negociar con un grupo político lo primero es tener verdadera disposición para negociar con ellos".

En este sentido, Nadal afirmó que el Gobierno "pretende que el PP entre a negociar sobre un pacto con Podemos que está en las antípodas de lo que necesita la economía española". "Nosotros si entramos a negociar será sobre otras bases y otra idea de hacia dónde tiene que ir la política económica, los presupuestos y el déficit", apuntó.

Asimismo, criticó que "no se nos ha llamado a lo largo de todo el proceso para nada, al contrario de lo que hacía el PP, que siempre mantenía una reunión con el PSOE", por lo que consideró que las invitaciones a negociar "son poco creíbles".

RECHAZAN LOS NUEVOS IMPUESTOS

Además, el representante del PP denunció el incremento del gasto que plantea el acuerdo presupuestario alcanzado por Gobierno y Podemos, y señaló que su formación "no acepta las subidas de impuestos" al considerar que "son para financiar un gasto que han negociado con Podemos, creando figuras tributarias para confundir a los ciudadanos porque no se atreven a subir el resto de figuras y argumentando que no van a tener repercusión sobre el ciudadano, lo cual no es verdad".

Así, Nadal se mostró en contra de la implantación del impuesto a las transacciones financieras y también del impuesto a los servicios digitales, a pesar de que el Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ya barajaba su creación. Sobre este punto, Nadal argumentó que "en nuestro Plan Presupuestario lo que dijimos es que entre las medidas que se podían tomar en caso de que hubiera una desviación de la senda de déficit estaría esta, pero siempre pensando que estaría armonizado con el resto de la UE".

Por ello, el secretario de Economía del PP considera que "no tiene ningún sentido que España sea el primer país que mueva en esa dirección sin esperar a que haya un consenso", ya que por el momento no existe acuerdo sobre la implantación del impuesto.

"Si tú eres el único país que pone el impuesto y los demás no, lo que va a ocurrir es que toda la actividad de ese impuesto se va a ir del territorio", explicó, para agregar que "son impuestos que surgen con la aparición de nuevas tecnologías y actividades que antes no existían, por lo que hay que medir muy bien el impacto, que desconocemos, y hay que hacerlo de forma coordinada si se ponen en marcha".

Por otro lado, también criticó la subida del SMI pactada por Gobierno y Unidos Podemos hasta los 900 euros, al considerar que "lo racional es haber respetado el pacto del anterior Gobierno con los agentes sociales que permita una subida paulatina del SMI ligada al crecimiento, que es lo responsable".

