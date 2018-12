El pdecat sigue condicionando negociar los presupuestos a un referéndum en cataluña

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El diputado del PDECat Ferran Bel volvió a condicionar hoy la receptividad de su partido a negociar los Presupuestos Generales de 2019 a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de una solución política para Cataluña".

"Nuestro 'no' es el mismo 'no' rotundo que hace dos meses. Si hay una solución política para Cataluña, una propuesta sobre la cual entendamos que es razonable poder negociar podríamos negociar el Presupuesto, pero si no hay solución política para Cataluña y simplemente es un nuevo estatuto seguramente no vamos a tener dicha posibilidad", indicó en declaraciones a los medios en el marco de un desayuno informativo de Europa Press.

Bel reiteró que la posición de PDECat continúa invariable, aunque sí ha cambiado la del Gobierno porque ha decidido presentar los Presupuestos antes de amarrar una negociación, como ocurría hasta ahora.

El diputado catalán refirió que no basta con presentar un Estatuto porque podría quedarse en papel mojado, sino que exigen la celebración de un referéndum donde la ciudadanía decida "el futuro político de Cataluña".

"Si la propuesta es simplemente un nuevo Estatuto para que lo refrenden los catalanes y luego lo cercene el Tribunal Constitucional, ésta ya la conocemos", declaró, rechazándola como opción.

Bel se refirió por otro lado a las elecciones en Andalucía y aconsejó a los partidos andaluces que aprendan de una experiencia similar en Cataluña y establezcan un "cordón sanitario". "Si se intentan blanquear estos partidos, lo único que vamos a conseguir es que tendrán mayor representación", auguró.

