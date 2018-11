Las horas extra realizadas en españa en el segundo trimestre equivalen a crear 170.600 empleos, según ccoo

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Un informe de CCOO indica que en el segundo trimestre de 2018 los trabajadores en España realizaron una media de 6,8 millones de horas extra a la semana, el máximo desde el segundo trimestre de 2009, y que equivalen a la creación de 170.600 empleos.

Así se desprende del informe 'Horas extra no pagadas y absentismo' elaborado por el gabinete económico de CCOO con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En el estudio, el sindicato detecta que de los 6,8 millones de horas extra realizadas a la semana entre abril y junio de este año, el 56% se pagaron o compensaron con dinero o tiempo de descanso y el 44% restante no se remuneraron de ninguna forma "perjudicando a los trabajadores afectados y al conjunto de la sociedad al no tributar ni cotizar los salarios que la empresa debería haber abonado".

CCOO calcula que estas horas extra equivalen a la creación de 170.600 empleos a jornada completa (40 horas a la semana). Mientras, los 3,8 millones de horas extra pagadas a la semana equivaldrían a 95.900 empleos y los tres millones de horas extra no pagadas equivaldrían a 74.700 empleos.

Además, la cifra de personas que realiza horas extra alcanzó los 825.500 trabajadores a la semana, de los que el 50% recibieron compensación, el 44% no percibieron ninguna y el 6% solo recibieron compensación por una parte de las horas.

El sindicato denuncia que las horas extra no pagadas son "una forma de explotación" que se concentra en mayor medida en empleos considerados de mayor calidad: indefinidos, a tiempo completo, ocupaciones técnicas y profesionales en el sector servicios, desempeñadas por hombres.

En concreto, el 80% de las horas extra no pagadas y de las personas que las realizan tienen un empleo asalariado indefinido a jornada completa, y el 60% de estas horas corresponde a hombres.

Por ramas de actividad, hostelería, comercio, educación, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de seguros son las que concentran el mayor volumen de horas extra no pagadas.

Atendiendo a las comunidades autónomas, dos de cada tres horas extra no pagadas se dan en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Madrid es la región con más horas extra (el 28% del total).

En cuanto al absentismo, de una media de 149,5 horas pagadas al mes se realizaron 134,9 horas efectivas de trabajo (el 90,2%) y 14,6 horas no trabajadas y pagadas (el 9,8%) donde se incluyen las vacaciones, días festivos, incapacidad temporal, maternidad, permisos remunerados y otros.

El tiempo no trabajado y no pagado se sitúa en 18 minutos (0,3 horas) al mes, y dentro de ese mínimo tiempo, el absentismo es solo una de las posibles causas y "ni siquiera supone un coste directo para las empresas, al ser tiempo no trabajado que no ha sido pagado al trabajador", según CCOO.

