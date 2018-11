Goirigolzarri: "el juicio por la salida a bolsa ya casi no afecta negativamente a nuestro negocio"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente ejecutivo de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró hoy, preguntado por el juicio por la salida a BOLSA (BIMBOA.MX )de la entidad, que antes "teníamos un impacto negativo en nuestro negocio cuando salía alguna noticia sobre Bankia".

"Hoy la correlación entre ambas cosas es ya casi inexistente", apostilló Goirigolzarri en una charla-coloquio junto al presidente de Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, Jaume Giró, en la sede madrileña de Bankia.

A pesar de quitarle hierro al asunto, Goirigolzarri reconoció que el juicio, que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional, "no es una buena noticia".

"Preferiríamos no tener el juicio, pero sí es cierto que ha habido un gran cambio en el punto de vista de los clientes y la sociedad", comentó en reconocimiento a que las noticias negativas sobre la etapa de Rodrigo Rato, su predecesor, ya no afectaban a las cifras de negocio de la entidad.

Goirigolzarri indicó que cuando llegó a la Presidencia de Bankia, en 2012, las noticias sobre la entidad tenían una correlación con la inversión en los fondos de Bankia de "casi un 100%".

El presidente ejecutivo de Bankia, además, explicó que cuando el nuevo Comité de Dirección llegó a la entidad necesitaron "mucho tiempo para definir nuestros principios y valores, pero nos parecían fundamentales para que se impregnaran en la organización".

El presidente de Corporate Excellence presentó a Goirigolzarri como quien "ha conseguido devolver la reputación a Bankia después de todo lo que ha pasado", en referencia a la complicada situación de los bancos en España después de la crisis financiera y especialmente de Bankia, con el caso de las preferentes o el de las 'tarjetas black'.

Jaume Giró también celebró que "Bankia hoy hace las cosas y las hace bien y la reputación vendrá como consecuencia de todo ello". Goirigolzarri, de todos modos, no quiso pasar por alto los problemas de reputación de su entidad después de la etapa anterior. "No hemos sabido transmitir dos ideas básicas: que lo único que hemos hecho es cumplir la ley y que no nos hemos quedado ni un euro", apostilló.

"Podemos echarle la culpa al ruido, pero si no hemos conseguido en absoluto transmitir esas ideas, algo habremos hecho mal", confesó el presidente ejecutivo de Bankia.

Goirigolzarri, además, explicó que entiende el concepto de reputación como "una consecuencia del trabajo". "Además de los principios y los valores hay que tener una ejecución y un trabajo en consecuencia a esos principios y valores. Así es como se obtiene la reputación". dijo.

El presidente de Bankia también aseguró que "la consecución de ningún objetivo puede transgredir los valores de la organización y esto es algo que todos los trabajadores tienen que tener claro".

Goirigolzarri reconoció que todo el sector de la banca "tiene un reto de reputación". "Tenemos que hacer un gran esfuerzo para escuchar a la sociedad lo que nos reclama y demostrar, hablando con la sociedad, que la banca es un instrumento fundamental para un país", apostilló.

28-NOV-18

