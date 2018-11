Álvarez (ugt) carga contra el gobierno por su "irresponsable" anuncio de prohibición de venta de coches con diésel y gasolina

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusó hoy al Gobierno de haber generado una "alarma absolutamente innecesaria" con su anuncio "irresponsable" de que se prohibirá la venta y fabricación de vehículos de diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040, y su circulación en 2050.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Servimedia, el dirigente ugetista reprochó al Ejecutivo que haya actuado al anunciar un borrador normativo con esta medida movido por "una ansiedad por tener titulares".

A su entender, es un anuncio que tiene un efecto "absolutamente perverso, porque genera mucha incertidumbre" en la ciudadanía y en los "dos millones de trabajadores" del sector de automoción en España, que exporta el 85% de su producción.

"Se está poniendo en riesgo la transformación de unas fábricas de un sector en el que queremos que España siga teniendo peso en el nuevo coche", afirmó Álvarez. "Es irresponsable, no es la primera vez y llueve sobre mojado, ya lo advertimos cuando la ministra (de Transición Ecológica) dijo que el diésel tiene los días contados. Entonces bajaron las ventas del diésel al 30%, y ahora no sabemos muy bien las repercusiones que va a tener este anuncio, al hablar del 2040 o el 2050 en una hipótesis que ya veremos cómo va funcionando".

Para Álvarez, el anuncio de que se vetará la venta de coches con diésel, gasolina e híbridos significa además "incomodar a los fabricantes de coches que están en nuestro país". "Me parece razonable que el Gobierno no tenga esta ansiedad por meterse en algunos charquitos, e ir viendo cómo se desarrolla en el conjunto de la UE", subrayó. "No tenemos que aspirar a ser campeones en la UE, sino coordinarnos", manifestó.

El responsable de UGT dijo que le ha transmitido al Gobierno que este es un tema "que hay que tomar con mucha responsabilidad, y que aunque sean borradores, se está poniendo en entredicho a una parte muy importante de la industria".

