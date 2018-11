El círculo de empresarios ve en el 'bréxit' la oportunidad de españa para ser una fuerza "decisiva" en europa

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, manifestó este miércoles que a España se le abre con el 'Brexit' ocasión "única" para convertirse en una fuerza "decisiva" dentro de Europa en un futuro "eje franco-hispano-alemán" si, como parece, "Italia realmente va por otros derroteros".

En una entrevista a Servimedia, Zulueta defendió que "el 'Brexit' es una oportunidad para España, para subir a ser la cuarta economía y aprovechar, si Merkel va a salir de Alemania y el eje franco-alemán a lo mejor no tiene la misma fuerza que ahora mismo, para entrar en un eje franco-hispano-alemán en el futuro".

En su opinión, ganar voz y peso en Europa "tendría beneficios importantes para el país" aunque lamentó que "no estamos aprovechando del todo las posibilidades" que se abren porque España "no tiene la pegada que debería" en las decisiones que se toman en los distintos foros y comisiones de la Unión Europea porque no se está en los foros claves.

"España es de los países que más ha apoyado a la UE, es de lo países que más se ha beneficiado en términos de infraestructuras, de AVE, de aeuropuertos..; de la inversión del dinero del norte de Europa que ha venido aquí, pero realmente ha jugado muy poco en las decisiones" por la insuficiente representación pese a la asunción de algunos puestos claves como es la vicepresidencia del BCE que ocupa Luis de Guindos.

Zulueta defiende que esa debe ser la apuesta y el país, "con el Brexit, debería aprovecharlo más" porque "el futuro va por ahí": "con una España dentro de Europa", en contra de lo que defienden los partidos independentistas que el Gobierno busca atraer para sacar presupuestos y reformas.

"EN CONTRA DEL MUNDO"

"Por eso, el separatismo es tan en contra de cómo va el mundo hoy. Eso es ir hacia atrás", zanjó, con la defensa de que la UE es "un éxito" donde hay más de veinte países miembros y "un montón pegando a la puerta para entrar". "La pena es que hay unos ahora que van en contra del proyecto europeo. La única salida a este mundo global para España y otros países es formar parte de una Europa fuerte", manifestó.

El presidente del Círculo de Empresarios subrayó que el país se juega además mucho con la salida del Reino Unido, sobre todo si al final se impone una ruptura dura porque es de los mayores inversores en el mercado británico con empresas de gran dimensión como Iberdrola, Santander o Ferrovial "que tienen inversiones masivas" allí, además de otras circunstancias como las implicaciones en Gibraltar.

A pesar de que la situación afecta "directamente", lamentó que "hemos tomado muy pocas medidas". "Aquí todo el mundo ha olvidado las implicaciones de lo que puede pasar en un 'Brexit 'duro", alertó.

Zulueta reparte culpas a empresas y gobiernos por no prepararse para la contingencia y cuyos efectos son directos en el movimiento de personas, pero también afectarán a la repatriación de dividendos procedentes de Reino Unido. A título de ejemplo de la falta de previsión citó el desabastecimiento en las farmacias de medicamentos: "Hay medicamentos que están agotados en las farmacias españolas porque los ingleses están comprando, almacenando extras por si acaso hay 'Brexit'. Esto es un ejemplo de los riesgo que nadie había previsto".

14-NOV-18

