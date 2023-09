Así se renuevan las pymes para tratar de ser más competitivas

Las pymes españolas se actualizan para tratar de lograr mayor competitividad y la retención del talento parece ser lo que más las motiva.

Ocurre también con el resto de empresas, aunque las pymes lo tienen en principio más difícil para mantener sus equipos estables y crear unas condiciones atractivas para sus trabajadores, dada la gran competencia que existe dentro del mercado laboral.

Así, entre las medidas que las pequeñas y medianas empresas están tomando destaca que el 25,4% de ellas se muestran dispuestas a implantar la semana laboral de 4 días. Así lo dejan patente los datos del Informe de Pymes y Autónomos 2023 elaborado por la aseguradora internacional Hiscox con el objetivo de analizar la situación y perspectivas de las pymes y los autónomos de nuestro país.

Lo que muchas de esas empresas desconocen es que, para favorecer esta medida, el Gobierno puso en marcha el pasado mes de abril un programa de ayudas destinadas a pymes que, como parte de un proyecto piloto, tiene la finalidad "ensayar" la jornada laboral de 4 días. El programa pasa por subvencionar a empresas con hasta 200.000 euros para que puedan reducir el horario de trabajo sin recortar el sueldo de sus trabajadores.

La medida, sin embargo, no ha alcanzado el éxito esperado y solo 41 empresas presentaron su solicitud, según los datos publicados por el Ministerio de Industria. Lo cierto es que más de la mitad de las pymes españolas, el 54,8%, no habían oído hablar de dichas ayudas, y entre las pymes que sí conocían las ayudas (44,4%), casi la mitad (45,2%) no las ha considerado nada interesantes, razón por la que no tenían pensado solicitarlas el 60,5%. Entre quienes sí las ven interesante (8,5%), la mayoría iba a solicitar la subvención, un 80,5%.

"El contexto actual, marcado por la crisis climática y la reordenación de las prioridades de los trabajadores, necesita de un nuevo modelo productivo y empresas que conciban el bienestar de los trabajadores como parte de su propósito. La semana laboral de 4 días responde a este desafío, pero a la vez plantea nuevos retos para las pymes de nuestro país", asegura Miguel Ángel Aguilar, director de Distribución y Ventas de Hiscox España.

Un reto más para las pymes

El modelo de semana laboral de 4 días supone todo un reto para las compañías, ya que implica una reorganización del trabajo, el aumento de los costes y posibles conflictos por el agravio comparativo, ya que no todos los puestos dentro de una misma compañía podrían reducir su trabajo semanal a 4 días. En el caso de las pymes, que disponen de menos personal y menor presupuesto que las grandes empresas, el desafío aumenta y por ello un 66,3% de ellas apuestan por otras medidas complementarias en su afán, sobre todo, por retener talento.

El 76,6% de las pequeñas y medianas empresas apuesta por la flexibilidad horaria como otro de los atractivos de la jornada laboral, mientras que el 30,9% de ellas ofrece la opción del teletrabajo, porcentaje que aumenta hasta el 52% entre las compañías que facturan más de dos millones de euros al año. Los planes de formación (23,1%) y los seguros de salud (14,1%) son otros de los reclamos de las pymes para tratar de fidelizar a sus empleados más talentosos.

Más productividad y menos estrés

La semana laboral de 4 días pretende favorecer un modelo laboral en línea con la conciliación y el respeto de la actividad del trabajador fuera del entorno laboral, al tiempo que se consiguen rutinas de trabajo más sostenibles. Muchas empresas han llevado a cabo programas piloto y destacan los beneficios que tiene tanto para los trabajadores como para sus propias empresas.

En estos planes piloto se ha constatado que la semana reducida contribuye a aminorar el estrés de los trabajadores e incrementa su productividad, se mejora la conciliación familiar y personal, se reducen las emisiones de CO2 y la contaminación en zonas de alta concentración poblacional gracias a la reducción del tráfico, e incluso se aprecia un aumento aumento medio en los ingresos.

Preocupa la recesión

Otra de las conclusiones que se desprende del Informe Pymes y Autónomos 2023 es que el 39,2% de las pymes españolas no podría hacer frente a una recesión económica, después de ser las principales afectadas por el aumento de los precios y el estancamiento de las ventas.

Gran parte de estas pymes "se han visto castigadas por la situación económica, aunque el periodo de recuperación no está siendo igual para todas", y las perspectivas ante una posible recesión económica varían en función del tamaño y volumen de facturación. Las empresas peor paradas son las micropymes (de 1 a 9 empleados), ya que el 43,4% de ellas cree que no está tampoco preparada para afrontar una recesión, mientras que en el resto de pymes (10 a 250 empleados) este porcentaje desciende al 22,9%. Por su parte, entre las pymes cuya facturación es superior a dos millones de euros, un 77,7% cree que sí saldría adelante.

Baja el optimismo

El informe también refleja que el optimismo ha caído este año, ya que el 31,9% del total de las pymes encuestadas cree que su facturación e ingresos descenderán en 2023, frente al 29,4% que lo hacía en 2022. Además, el 31,7% cree que mejorará mucho este año en comparación con el 34,7% que lo hacía en 2022, mientras que otro 33,1% cree que seguirá igual este año, únicamente 0,8 puntos menos respecto al porcentaje del año anterior.

Las micropymes, por su parte, tienen perspectivas menos optimistas en cuanto a ingresos, ya que baja en más de 14 puntos el porcentaje de aquellas que creen que mejorarán, pasando del 42,3% registrado en 2022 a un 27,9% este año.