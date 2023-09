El desempleo en Extremadura sube un 0,98% en agosto y baja en 8.851 personas en la tasa anual

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) ha subido un 0,98 por ciento en agosto en Extremadura, con 744 desempleados más en comparación con julio, y hasta alcanzar una cifra global de 76.680 personas sin trabajo en la comunidad.

A su vez, en el pasado agosto en comparación con el mismo mes de 2022 el paro ha bajado en 8.851 personas en la región, lo que supone un descenso del 10,35 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este lunes.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha valorado este lunes estos datos de empleo registrados en agosto en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y ha indicado que el pasado mes ha dejado 744 personas más desempleadas en Extremadura (+0,98 por ciento) y un incremento de 685 personas más afiliadas a la Seguridad Social.

En Extremadura hay 76.680 personas sin trabajo y 419.338 afiliadas a la Seguridad Social. En agosto del 2022 el paro subió en 918 personas, por lo tanto, este año la cifra se ha reducido en 174 personas. No obstante, aumenta el número de parados registrados a un ritmo algo mayor que la media nacional (0,93 por ciento).

"Podemos ver que la subida del paro de este mes es la menor subida de un mes de agosto desde 2017, si no tenemos en cuenta los datos de los años de la pandemia, cuyo empleo se generó subvencionado con los ERTE", ha especificado Guillermo Santamaría.

Al eliminar el efecto estacional, se observa que el paro disminuye de agosto del 22 a agosto del 23, en 8.851 personas, y de julio del 22 a julio del 23 lo hizo, en 8.677 personas, por lo que este mes habría 174 personas que han dejado de estar en paro.

El consejero, que ha presentado a los medios a Celia Derecho, secretaria general de Empleo, y Pedro Galán, director general de Evaluación de las Políticas de Empleo, ha manifestado que "no es un buen dato que suba el paro, pero no queremos lamentarnos ni achacar la culpa a nuestros antecesores. Estamos aquí para cambiar las dinámicas que nos han traído a esta situación de debilidad estructural en materia económica y de empleo".

Desde el Área de Empleo de la Junta de Extremadura se perciben las expectativas generadas por las medidas puestas en marcha por el Gobierno de María Guardiola, como la convocatoria de subvenciones por valor de 7,5 millones de euros, para la contratación de personas de las escuelas profesionales duales, y del programa colaborativo rural, así como la publicación de las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad, con un importe de 22 millones de euros, que supone un incremento de seis millones con respecto a la convocatoria anterior.

HA MEJORADO EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Del mismo modo, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado de Extremadura (ICEAEX), correspondiente al tercer trimestre de 2023, se ha situado en 136,7 (6,7 puntos superior al del trimestre precedente), lo que representa un incremento porcentual del 5,2 por ciento (2,6 por ciento en el conjunto del país).

Por sectores, preocupa el crecimiento del desempleo en la construcción, con un incremento de 193 personas; la industria, con 48 desempleados más, y la hostelería, en concreto el servicio de comidas y bebidas, con 45 más.

Hay una leve reducción del desempleo en la agricultura, en 25 personas, que no se corresponde con un mes de campaña de recogida de la uva o del tomate de regadío. Las mermas en sus producciones, que algunas organizaciones agrarias estiman en un 35 por ciento en el caso de vendimia por la sequía, y la difícil situación que atraviesa el campo, "nos hacían presagiar un impacto más negativo en los datos de empleo", ha detallado Santamaría y ha añadido, "trabajaremos en colaboración con la Consejería de Agricultura en medidas de apoyo a nuestro sector primario".

El consejero ha explicado que se está comprobando que, en efecto, hay algunos datos puntuales o estacionalmente positivos, además del incremento de la afiliación media a la Seguridad Social, que aumenta en 685 efectivos, situándose el total de afiliados en 419.338, la mayor afiliación de toda la serie. "Pero es un hecho innegable que el mercado laboral extremeño continúa arrastrando problemas estructurales y de mucha inestabilidad".

Desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital se está estudiando la evolución del paro por grupos de población, por géneros y sectores, para empezar a aplicar las primeras medidas propias de las políticas del Gobierno de María Guardiola, en las próximas semanas.

Con el objetivo de revertir estos datos se está trabajando en planes de empleo y formación que mejoren la competitividad y la empleabilidad en sectores claves como la agroindustria, la construcción, la hostelería, el comercio y el turismo.

PLAN DIRECTOR DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 2023 - 2027

"Con nuestro Plan Director de las Políticas de Empleo 2023-2027 incrementaremos la calidad laboral, evitando el disparate de los fijos discontinuos, 19.947 personas, que representan el 46 por ciento de los contratos indefinidos, y que falsean los datos reales de desempleados al no computar como parados estén o no activos", ha apuntado el consejero, que considera necesario "empezar a medir los datos de paro reales de modo que la cifra no salga maquillada por los fijos discontinuos".

A través del nuevo modelo de gestión de la formación para el empleo se conectarán las necesidades laborales del sector empresarial extremeño con los grupos de población más golpeados por el paro, buscando el compromiso de inserción laboral por parte de las empresas.

"Las políticas activas de empleo necesarias en Extremadura pasan por situar al sector privado, a nuestras empresas, a nuestras pymes y autónomos, en el centro, y conducir la formación y la transformación digital de Extremadura a través de una hoja de ruta que conecte oferta y demanda", ha concluido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital.