Las empresas afirman que los Next Generation aún no han llegado a Galicia pero optan por ser optimistas

Los fondos europeos Next Negeration EU no están llegando al tejido empresarial gallego, tal y como reconocen las empresas de esta comunidad. Sin embargo, sienten que "deben" mostrarse optimistas y confiar en que por fin se pongan en marcha a partir de este año hasta el 2026, puesto que se trata de una oportunidad que no se puede dejar pasar.

Desde el punto de vista de los empresarios, se trata de ayudas necesarias para transformar la industria gallega, la cual tiene un enorme potencial en muchos sectores, como el alimentario, el textil, el de las soluciones digitales y aquellos relacionados con el cuidado del medioambiente, entre otros.

Estas fueron las conclusiones alcanzada por los participantes en la mesa de debate de la Jornada Next Generation Galicia, organizada por elEconomista.es con el objetivo de analizar as oportunidades que brindan los fondos europeos Next Generation EU al tejido empresarial de Galicia.

Entre los motivos del retraso en la llegada de las ayudas a los que se aludió durante esta charla, los ponentes insistieron en las dificultades burocráticas, los plazos de ejecución de los proyectos (que deben estar en marcha en el año 2026 como máximo), en la lentitud a la hora de sacar las convocatorias y en la falta de recursos de las administraciones, concretamente, en materia de personal capacitado para llevar a cabo las tramitaciones de acuerdo con los términos impuestos por Bruselas.