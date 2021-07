ALA pide que se permita entrar en España con el formulario de control sanitario en papel a los pasajeros de países con baja penetración digital

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), organización líder del sector en España con el 85% del tráfico aéreo en nuestro país, ha pedido hoy al Gobierno que se permita a los pasajeros con destino España procedentes de países con brecha digital presentar en papel el formulario de control sanitario requerido para entrar en el país.

ALA solicita que esta autorización se haga de forma excepcional a fin de que nadie se quede sin visitar a sus familiares o sin disfrutar de la oferta vacacional de nuestro país por no tener acceso al entorno digital.

Según la normativa actualmente vigente, (Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España) los pasajeros que lleguen a España por vía aérea deben cumplimentar antes de la salida un formulario de control sanitario a través de la web ?www.spth.gob.es? o de la aplicación Spain Travel Health ?SpTH? que generará un código QR que el viajero deberá presentar a las compañías aéreas antes del embarque, así como en los controles sanitarios en el punto de entrada de España.

Esta norma concedió un período transitorio en el que se posibilita también al pasajero presentar dicho formulario de control sanitario en formato papel que finalizó el pasado miércoles 7 de julio. Desde entonces, la normativa obliga a las compañías aéreas a denegar el embarque a aquellos pasajeros que no dispongan el código QR generado a través de la web SpTH.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha pedido al Gobierno flexibilidad para aquellos pasajeros que proceden de estos países con menor penetración de Internet o que, en su caso, estén menos familiarizados con Internet por una cuestión de edad, para que la brecha digital no sea un freno y se les permita excepcionalmente presentar la documentación requerida por las autoridades sanitarias en formato papel dada la dificultad que puede entrañar para estas personas la gestión ?online? de estos requisitos y obtener el código QR.

"La brecha digital no puede ser una barrera que te impida venir a visitar a tus familiares y seres queridos u optar por España para disfrutar de tus vacaciones", ha afirmado Gándara.

"Admitir el formato papel no supondrá relajar los controles sanitarios porque los pasajeros tendrán que presentar la misma documentación. Es decir, tendrán que cumplimentar el formulario de control sanitario en papel con su declaración de salud, al igual que se hace en países de nuestro entorno como Francia o Alemania, entre otros. El control y la documentación exigida no varían, tan sólo el formato para no dejar atrás a quienes no tienen tantas posibilidades de acceso a Internet y por tanto de obtener el código QR requerido para viajar", ha incidido el presidente de ALA.