Lanjarón reivindica una apuesta más clara por el uso de material reciclado en la nueva ley de residuos

En vísperas del Día Mundial del Medioambiente, que tendrá lugar el próximo sábado, 5 de junio, Lanjarón ha celebrado hoy la segunda edición del ?Circular Economy Summit?, un encuentro multisectorial para abordar los retos de la economía circular y la sostenibilidad en España. El debate ha girado alrededor del concepto ?El fin del plástico tal y como lo conocemos? y ha reclamado la apuesta por el plástico reciclado (rPET) como solución a los retos ambientales ante la inminencia de la nueva ley de residuos y suelos contaminados.

Lanjarón recuerda que ocho millones de toneladas de residuos plásticos se vierten cada año en mares y océanos, poniendo en peligro los ecosistemas acuáticos. Existe un consenso científico-académico sobre los beneficios económicos y ambientales del uso del rPET como mejor solución disponible para los envases de un solo uso.

Sin embargo, añade, no existe en España un mercado suficiente de calidad para este material capaz de abastecer la demanda creciente y exponencial, vinculada tanto al cumplimiento de la normativa como a los compromisos de las empresas del sector.

Según François-Xavier Lacroix, director general de Aguas de Danone en España, "el plástico reciclado es el material más sostenible en cuanto a su impacto en emisiones de CO2 para el envasado de bebidas y, si analizamos su ciclo de vida, es el único hoy en día que puede ser usado una vez tras otra para llevar a cabo el ?bottle to bottle? -que botellas usadas se conviertan en nuevas botellas -, dejando así de extraer recursos al planeta y reduciendo la producción de plástico". "Apostar por el rPET contribuiría a reducir el abandono de residuos en el medio ambiente y situaría a España como ejemplo de empleo verde", continúa.

El panel de participantes ha incluido a Julio Barea, responsable de campañas de consumo de Greenpeace; Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec; Mónica Chao, directora de sostenibilidad de IKEA en España; Nacho Dean, naturalista, explorador profesional y divulgador; Félix González Yagüe, Strategy & CEO Office director de Acciona; Marilyn Martínez, experta en economía circular de Ellen MacArthur Foundation; Luis Morales, fundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular (Cidec); Emilio Ontiveros, fundador y consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI); y José Luis Sáez, director general de Torrepet (Veolia). La periodista y escritora Marta García Aller ha ejercido de moderadora.

La nueva ley que pronto llegará al Congreso de los Diputados contempla, entre otros puntos, un impuesto sobre el uso de plástico virgen que debería ir destinado a la transformación y mejora del sistema de reciclaje. Es imprescindible un cambio de paradigma sobre el plástico reciclado, pasando de considerarlo un "residuo" a verlo como un "recurso", con el fin de evolucionar hacia un mercado de envases totalmente circular, aseguran.

Este cambio solo será posible con la implicación coordinada de todos los integrantes de la cadena de valor, desde las empresas hasta las administraciones, pasando por los distribuidores y los consumidores. De este modo, el rPET se convertiría en un material clave para transformar el modelo extractivo en un sistema 100% circular.

El origen de Lanjarón en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, reserva de la Biosfera por la Unesco desde 1986, explica el compromiso natural de la marca con el medioambiente. Todo su porfolio será rPET en 2021, consolidando su compromiso con la circularidad y generando un ahorro anual de 5.000 toneladas de plástico virgen anual a partir de 2022. Además, en línea con la importancia para la compañía de incidir a lo largo de toda la cadena de valor, Lanjarón trabaja para ser una marca carbono neutral en 2025, es decir, una marca con cero emisiones netas.

REFLEXIONES

"'Economía? es la gestión de los recursos que tenemos en casa y ?ecología? es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. Hasta que economía y ecología no se den la mano, iremos por el camino equivocado ya que es un absoluto sin sentido que el modelo económico que seguimos suponga el agotamiento de los recursos del planeta en el que vivimos", aseguró Nacho Dean.

Julio Barea alertó de que "debemos cambiar el mal uso que hacemos de los plásticos, especialmente de los envases de usar y tirar. En cuanto a la ley, tiene que ser mucho más ambiciosa. Tenemos leyes regionales recientes que van a ser más ambiciosas que la propia ley estatal. Esperemos que en la tramitación parlamentaria mejoren las condiciones que son necesarias bajo nuestro punto de vista para conseguir la plena circularidad y respetar el plan de circularidad que tenemos que alcanzar en 2030".

Para Emilio Ontiveros, "es importante hacer un uso inteligente de los recursos: reciclar, regenerar y reutilizar. Para garantizar así la salud del propio sistema económico. Frente al sistema lineal, la economía circular aprovecha los recursos de una forma integrada. Y de paso consigue eficiencia económica, mayor rendimiento económico, que también puede contribuir a generar nuevos empleos y cambios en las pautas de comportamiento de las personas, esenciales hoy. Me gustaría destacar el posicionamiento de Aneabe y las gestiones que está llevando a cabo a nivel de liderazgo en envases y reciclaje. Estoy convencido de que con diagnósticos acertados y propuestas de desarrollo eficaces, hay mucho por hacer".

José Luis Sáez explicó que desde Veolia "siempre hemos abogado por el ecodiseño. Hay que apostar por envases que sean reciclables 100% y eso tiene que estar normativamente reglado. De alguna forma la empresa tiene que ver que lo que está haciendo mal tiene que corregirlo y hacerlo bien. Si no, podemos seguir produciendo PET, etc. y ser reciclable solamente una mínima parte. Y esta no es la solución. Debemos seguir trabajando desde todas las partes en una transición ecológica real: transformando el residuo en recurso".

"Invertimos en nuevas líneas de negocio para ofrecer a nuestros clientes alternativas para alargar la vida de sus productos IKEA. Así lo demuestra nuestra reciente entrada en el mercado del alquiler de muebles, nuestros Circular Hub de las tiendas o la iniciativa Green Friday por la que solo en la semana de campaña recompramos más de 300.000 muebles a nuestros clientes. Pero la economía circular es también una autoexigencia. En menos de diez años queremos ser una empresa totalmente circular y que el 100% de nuestro surtido esté hecho con materiales renovables o reciclables, también el plástico", subrayó Mónica Chao.

"Nosotros tenemos una velocidad que nos empuja en el día a día, que nos permite vivir y que es la que se fundamente en maximizar la reutilización de los productos, de su reciclaje y sobre todo de reducir el uso de los mismo. Pero, a largo plazo, nos planteamos otra velocidad. Una donde consideramos que la palabra residuos tiene que desaparecer, porque todas las soluciones que tenemos se basan en lo que nos da la naturaleza y, en la naturaleza, todo se aprovecha", explicó Félix González Yagüe.

Según Marilyn Martinez, "la misión de la fundación Ellen MacArthur es impulsar y acelerar la transición a una economía circular a un nivel global y a través de todas las industrias. En ese sentido, basamos todo nuestro trabajo y ambición entorno a tres pilares: eliminar residuos desde el diseño, mantener productos en sistema de circulación y respetar los ecosistemas naturales".

Para Jorge Barrero, "la economía circular es la mayor de las innovaciones posibles. No afecta solamente a un producto, empresa o sector, sino al modelo económico en su conjunto. Administraciones, empresas y el propio ciudadano son los tres vectores necesarios para traccionar el cambio circular. No hay uno más importante de otro, más bien la manera de influir es distinta".

Luis Morales consideró que "está bien invertir en iniciativas de nuevos materiales y procesos, pero no hay que demonizar el plástico porque no sería sostenible pensar que nos podemos deshacer de él y pasar a otro material. ¿Qué material sería la solución? Tenemos plástico para vivir miles de años. Lo que hay que hacer es darle un uso razonable, terminar con el modelo de plásticos de un solo uso y transformar el plástico de manera sostenible, consiguiendo un proceso neutro".