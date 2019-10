Cuando 'ganar' 46.000 euros más al año está solo a un paso, al menos para las estadísticas

Desde la crisis de 2008, la desigualdad económica dentro de los países ha ganado interés a nivel social. Los ricos son cada vez más ricos mientras que los pobres avanzan muy despacio. Esta desigualdad 'intranacional' en los países desarrollados parece haber ido desplazando en los medios el problema de la desigualdad global entre regiones y continentes. Todavía se puede ir más allá: profundizando un poco más en esas diferencias se pueden encontrar algunos datos singulares que revelan grandes desigualdades de renta media a una distancia de un solo paso, cruzando una frontera municipal de la misma provincia y comunidad autónoma.

Los municipios de Alcorcón y Pozuelo comparten frontera en la Comunidad de Madrid, y presentan una diferencia de renta bruta media que alcanza los 46.000 euros por ciudadano. Ambos términos municipales están pegados y sus zonas céntricas están separadas por solo 20 minutos en coche, sin embargo, la renta bruta media de Alcorcón es de 26.900 brutos mientras que en Pozuelo es de 72.900 euros. Así lo revela la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) elaborada y publicada a principios de octubre por la Agencia Tributaria.

En la provincia de Barcelona también hay diferencias importantes, aunque la brecha no llega a ser tan abultada entre municipios limítrofes como en el caso de Madrid. La mayor diferencia se produce entre el pequeño pueblo que se ha hecho famoso por convertirse de la noche a la mañana en el segundo municipio con más 'rico' de España, Avinyonet del Penedès. Este pueblo tiene 1.669 habitantes y cuenta con 807 declarantes que de media presentan una renta bruta de 57.843 euros, algo más del doble que el municipio limítrofe Olesa de Bonesvalls, con una renta bruta de 27.700 euros.

Una diferencia muy similar de renta es la que se encuentra entre Matadepera, segundo municipio más rico de Cataluña y que cuenta con 55.579 euros, y Castellar del Vallès con 29.969 euros, siendo términos municipales limítrofes y con una distancia entre ambos pueblos que no llega a los 12 kilómetros.

A diferencia de lo que ocurre entre Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, ambos municipios con más de 50.000 habitantes, en el caso de estos pueblos catalanes una solo renta puede distorsionar la media final de la renta bruta. Por ejemplo, Avinyonet del Penedès ha pasado de ocupar el puesto 246 de renta bruta per cápita a ser el segundo en un solo año. El municipio ha duplicado la renta bruta per cápita en sólo un año, pasando de 27.917 euros en 2018, a 57.843 euros este año.

Este extraordinario crecimiento de la renta bruta no es el resultado de un aumento de la renta bruta de todos los ciudadanos, es más bien el resultado de un incremento exponencial de la desigualdad de renta dentro del municipio. Un aumento de la desigualdad, que sin embargo, no tienen porqué haber empeorado la vida del resto de los habitantes del pueblo, algo que también debe tenerse en cuenta cuando se usan indicadores de desigualdad como el índice de Gini. La explicación de este aumento tan repentino puede ser la presencia en la localidad de una empresa de aceites, Finca La Gramanosa, de la que es administrador único Mauricio Botton Carasso, nieto del fundador de Danone. Botton Carasso, que aparece en la lista de las personas más ricas del España en el puesto 45 y con un patrimonio de 625 millones de euros.

Aunque la riqueza (renta acumulada en activos) no cuenta para analizar estos datos que publica la Agencia Tributaria, sí que se tiene en cuenta la renta que produce esa riqueza. Si Carosso posee varios edificios, acciones, depósitos u otros activos, las rentas que generan (dividendos, alquileres...) pasan a formar parte de su declaración y de su renta bruta media, lo que podría estar distorsionando la renta media de un pueblo donde apenas se presentan 800 declaraciones. Probablemente el coeficiente de Gini de Avinyonet sea uno de los más altos de España (no hay datos a nivel municipal ). Esta estadística se encarga de medir la concentración de los ingresos entre los individuos. Toma los valores entre 0 y 100. El cero indica que todos los individuos del país o región tienen el mismo nivel de ingresos, mientras que el 100 indica que un sólo individuo acapara todos los ingresos. Aunque en este pueblo del Alto Penedés el coeficiente de Gino salga más elevado que en la media de España no quiere decir que sus habitantes vivan peor.

Sin embargo, el caso de Pozuelo de Alarcón con una población de de más de 86.000 habitantes y más de 44.000 declaraciones evidencia que hay una parte no despreciable de rentas altas viviendo dentro del término municipal.

Zahínos y Pozuelo como México y EEUU

Aunque las diferencias entre estos municipios fronterizos sea grande, los pueblos más pobres de España aún se encuentran mucho más abajo que Alcorcón u Olesa de Bonesvalls. Entre los municipios con menos renta se sitúan Zahínos (Badajoz), Huesa (Jaén), Ahigal (Cáceres) y Puebla de Obando y Fuenlabrada de los Montes, ambas de Badajoz, y Almáchar (Málaga).

Zahínos (2.805 habitantes) es el municipio con menor renta de España, al registrar una renta bruta de 11.480 (por encima de los 11.166 euros del año anterior) y disponible de solo 10.584 (también por encima de los 10.376 euros de 2016), seguido del municipio jiennense de Huesa (2.527 habitantes), con una renta bruta de 11.917 euros y disponible de 10.966 euros.

Estas diferencias son aún más importantes y se podrían comparar (salvando las distancias de estado de bienestar) con la brecha de renta que hay por ejemplo entre EEUU y México. Los estadounidenses tienen una renta per cápita que multiplica por seis la de los mexicanos, algo similar a lo que ocurre entre Pozuelo y Zahínos.