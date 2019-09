Italia tendrá unos Presupuestos Generales expansivos en 2020

Roma, 29 sep (EFE).- El Gobierno italiano aprobará para el próximo año unos Presupuestos Generales expansivos y con inversiones públicas, pero con el objetivo de reducir progresivamente la deuda pública, que en 2018 superó el 134 % del producto interior bruto (PIB), afirmó hoy el ministro de Economía, Roberto Gualtieri.

En una entrevista con la cadena pública de televisión RAI, Gualtieri dijo que Italia necesita "aprovechar al máximo la flexibilidad" que otorga el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y adelantó que no elaborará "unos Presupuestos restrictivos, a pesar de la petición inicial de Europa que pedía reducir el déficit estructural en un 0,6 %".

"Haremos una pequeña expansión", con el objetivo de "reducir la deuda pública, pero sin un plan restrictivo que penalizaría a la economía", apuntó, al tiempo que garantizó que "habrá una revisión del gasto público, pero no recortes en educación o sanidad".

La actual alianza del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Demócrata (PD) actualizará previsiblemente mañana el cuadro macroeconómico que presentó en abril el anterior Ejecutivo del M5S y la ultraderechista Liga, que previó un crecimiento del 0,8 % para el 2020, un déficit del 2,1 % del PIB y una deuda del 131,3 %.

Preguntado por la previsión de déficit para el próximo año, el ministro de Economía se limitó a indicar que "es preferible posicionarse correctamente desde el principio", respetar el déficit marcado desde un primer momento, para no asustar a los mercados y que la prima de riesgo se dispare.

El Ejecutivo del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, elabora el plan presupuestario que deberá enviar a la Comisión Europea antes del 15 de octubre y aprobar en el Parlamento italiano antes de final de año.

Este plan tratará de afrontar "los grandes problemas estructurales del país, como la lucha contra el cambio climático", aumentará "inversiones públicas" y establecerá "un gran fondo dedicado a la transición ecológica".

Gualtieri confirmó que no suprimirán la llamada "Cuota 100", la medida promovida por la Liga y que permite a los italianos jubilarse cuando sus años de edad y de cotización suman cien, por ejemplo, 62 años de edad y 38 cotizados; ni el impuesto único al 15 % para los autónomos, también iniciativa de la Liga, para rentas de hasta 65.000 euros anuales.

"Es una medida del Gobierno anterior (...). No es ningún secreto que no soy un gran aficionado de esta medida, pero no es serio que un Gobierno cambie de un año a otro las medidas de forma radical", expuso.

Señaló que reducir la presión fiscal para familias y empresas "es una prioridad" y defendió un sistema impositivo progresivo, en el que las rentas más altas realicen un mayor esfuerzo.