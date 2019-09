Calviño vuelve a pedir al PP que se abstengan para desbloquear la investidura

Madrid, 10 sep (EFE).- La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha insistido al PP en que debería abstenerse para desbloquear la investidura si le interesa realmente la estabilidad económica y social del país.

Durante la primera sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado en la XIII Legislatura, Calviño ha reiterado al portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, que "la situación económica sería aún mejor si tuviéramos Gobierno".

La ministra de Economía y Empresa en funciones ha lamentado que al PP no le interese dar prioridad a los ciudadanos españoles, al tiempo que Maroto le ha instado a que pida a Sánchez que "quiera a España al menos tanto como se quiere a sí mismo" y evite "el bochorno de tener que acudir a una nuevas elecciones generales en tan sólo cuatro años".

La petición de nueva abstención al PP se produce después de que la reunión de los equipos negociadores del PSOE y Podemos para pactar la investidura haya finalizado este martes sin acuerdo concreto.

El senador popular ha preguntado a la ministra de Economía en funciones sobre las medidas adoptadas por el Gobierno durante el tiempo que ha estado en funciones para mejorar la situación económica y social del país.

Maroto ha lamentado 133 días de un Gobierno en funciones, "133 días del bloqueo que su Gobierno ha sometido a España, para que España no funcione", y ha acusado a Sánchez de no estar preocupado sino "cómodo y divertido, jugando al cálculo electoral".

"Pagándose la precampaña electoral con el dinero público", le ha dicho a la ministra, al tiempo que ha criticado que el presidente en funciones sea el "único y último socialista" que no es capaz de acordar con Podemos, después de que en otras instituciones municipales o autonómicas se hayan podido alcanzar pactos.

"Me pregunto ¿por qué no alcanza a nivel nacional los mismos pactos que en el resto de la geografía española?", ha señalado Maroto, al tiempo que ha afirmado que la respuesta no es por razones de siglas sino por razones personales.

Por su parte, Calviño ha recordado que el Ejecutivo pese a estar en funciones está reforzando la estabilidad financiera del país como demuestra la última subasta de deuda pública de este martes, que ha alcanzado niveles récord de bajos tipos e interés y ha beneficiado a los españoles.

Además ha incidido en que su ministerio sigue trabajando para poder lanzar en octubre la segunda ayuda pública para proyectos de tecnología 5 G, así como en el real decreto ley vinculado a los establecimientos de crédito, que afecta a la financiación al consumo.

También la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha pedido a Ciudadanos que ayude a desbloquear la situación del Gobierno en España y no pongan un "cordón sanitario al PSOE".

Durante su turno de contestación al senador del grupo parlamentario de Ciudadanos Francisco José Carrillo, que ha instado a la ministra a hacer un balance de su gestión en funciones, Montero ha recordado que la formación naranja ha bloqueado el país cuando no ha apoyado ni los Presupuestos Generales del Estado ni la investidura de Sánchez.

Carrillo ha acusado a Montero de mentir respecto a las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas y en particular con los 1.300 millones para Andalucía, y le ha acusado de ser "un fraude absoluto" y convertirse en el "testaferro de un Gobierno en funciones que no funciona".

Montero le ha contestado que fue precisamente Ciudadanos el partido que no quiso votar el documento que demandaba al anterior gobierno del PP la reforma del modelo de financiación autonómica.

"Ahora vienen aquí a coger una bandera que nunca quisieron apoyar en Andalucía", le ha dicho, tras insistir en que "si quieren desbloquear el Gobierno de España permitan que lleguen los recursos a Andalucía".