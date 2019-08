Precaución, calma y algún que otro despistado entre los pasajeros de El Prat

El Prat de Llobregat (Barcelona), 30 ago (EFE).- Pese al centenar de vuelos cancelados este fin de semana en el Aeropuerto de Barcelona por la huelga de los trabajadores de tierra de Iberia, la tranquilidad reina en el aeródromo, al que la mayoría de pasajeros ha acudido con más que suficiente antelación para evitar imprevistos.

Son escasos quienes han sufrido algún contratiempo de última hora ya que, como han relatado a Efe diversos viajeros, las compañías aéreas han avisado previamente de la huelga para que pudieran modificar la fecha de su vuelo o pedir el reembolso del pasaje.

Por eso, la mayoría ha acudido hoy a El Prat con la solución más práctica: tiempo y paciencia.

Es el caso de Juan Ignacio, que ha venido para despedir a sus hijos con tres horas de antelación y evitar así encontrarse "con algún lío".

"La empresa nos avisó con tiempo de que tuviéramos cuidado porque podría haber cancelaciones, pero de momento nuestros vuelos no están afectados", explica a Efe antes de agregar que "por ahora, todo va fluido".

Quien también ha tenido suerte ha sido Trini Castro, cuyo vuelo a Lisboa no está por ahora afectado: "Hemos seguido la huelga estos días y ayer Vueling publicó la lista de vuelos cancelados, pero por ahora no lo está", ha dicho aliviada.

De hecho, la mañana de este primer día de huelga transcurre con toda la calma y normalidad típicas de un día de verano, pero sin largas filas ni tampoco aglomeraciones a pesar del intenso ritmo por el regreso de las vacaciones.

Las escenas de indignación y enfado de otras convocatorias de huelga han dado paso esta vez a imágenes de serenidad, a las que ha contribuido el flujo de información que, según los pasajeros, han tenido en todo momento.

Aunque también hay quien no se ha tomado tan en serio la jornada de paro, que se alargará hasta mañana en Barcelona y Madrid y que coincide con la huelga indefinida que mantienen los vigilantes de seguridad desde el 9 de agosto en El Prat, así como con las interrupciones en la red de Renfe organizadas por CGT para hoy en toda España.

Alisio, por ejemplo, ha preferido llegar una hora antes de despegar con Vueling hacia la ciudad de Alguer, en Cerdeña, a pesar de los avisos de la aerolínea.

"Me informaron ayer de que viniera con un poco de antelación por la huelga y lo he hecho una hora antes", ha dicho.

Pero entre tanto viajero tampoco faltan algunos despistados como Federico, que acaba de aterrizar desde Nueva York camino a Mallorca y no tenía ni idea de la huelga del Aeropuerto de Barcelona que, según cálculos de la Generalitat, perjudicará a unos 30.000 pasajeros.

"Me acabo de enterar pero llegué muy temprano y mi vuelo todavía no está en pantalla", ha admitido sin mucha preocupación pero no sin antes agregar: "Espero que lo esté en un rato".