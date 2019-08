Los sindicatos: Los datos del paro son los peores en un mes de julio desde 2013

Madrid, 2 ago (EFE).- CCOO y UGT han alertado hoy sobre la desaceleración económica en la región, cuyos datos de desempleo son los peores en un mes de julio desde 2013, con una subida del paro del 0,27 %, sobre todo del desempleo femenino, y una bajada de la afiliación a la Seguridad Social del 0,52 %.

Según datos del Ministerio de Empleo, el número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo en la Comunidad de Madrid subió en julio en 908 personas, un 0,27 % más que el mes anterior, lo que deja la cifra total de desempleados en 335.510.

Para CCOO, es el peor dato interanual desde que se inició la recuperación en 2013 y el peor dato mensual desde 2012, según Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, para quien la evolución interanual, aunque ha mejorado un 4,06 %, es "insuficiente".

El desempleo total ha crecido en 908 personas, pero teniendo en cuenta que el paro ha bajado en 990 hombres y ha crecido en 1.898 mujeres, estas son nuevamente las más perjudicadas, según González.

"El peso de las mujeres en la tasa de desempleo ha ido creciendo desde julio de 2012, cuando el 51,6 % de los parados eran mujeres, y ahora son el 59,5%. El paro femenino ha crecido de manera continuada", según Eva Pérez.

CCOO destaca, además, que el sector servicios el único responsable del crecimiento del desempleo (con 2.122 personas paradas más), mientras que en el resto de sectores ha bajado este mes.

En cuanto a la prestación por desempleo, la Comunidad de Madrid tiene una de las tasas de cobertura más bajas de España. Del total de 335.510 desempleados, cobraron algún tipo de prestación 173.780 personas.

De ellas, 102.441 cobran una prestación contributiva y el resto, 71.339, son personas paradas en situación de necesidad que cobran un subsidio de 436 euros.

"En Madrid, 180.000 demandantes de empleo no tienen una ocupación y no reciben ninguna prestación. Aunque la recuperación del subsidio para mayores de 52 años ha supuesto un alivio, es insuficiente, agrega CCOO.

Aunque la contratación ha crecido en casi 10.800 más que el mes anterior, el 85,6% de los contratos firmados eran temporales. De los indefinidos firmados, 37.646 en este mes, la mitad no superarán el año, ya que en Madrid son necesarios 1,9 contratos para consolidar un empleo indefinido, según informe que ha elaborado CCOO.

Los contratos temporales, que superan el medio millón en la región, tienen "una elevada rotación". Este mes se han firmado 223.773 contratos, pero según datos del primer semestres, el 36% son de duración indeterminada y el 46% eran contratos de menos de 6 días.

Para UGT, este ha sido "el peor julio de los últimos seis años, un dato alarmante, porque el paro femenino sube tres veces más que el masculino, y la contratación temporal tres vecses más que la indefinida", según la secretaria de Relaciones Laborales de UGT, Isabel Vilabella.

"Tenemos el mismo número de personas en paro que en diciembre 2008 y con una mayor desigualdad. Seis de cada diez son mujeres, y más de la mitad del total de parados son mayores de 45 años, de los cuales 40 % lleva más de un año en paro", añade.

Además, un 48% del total de parados no recibe prestación. "Todo esto ocurre mientras sigue disparado el número de horas extras no retribuidas" en la Comunidad de Madrid, que está a la cabeza de España con 2,7 millones de horas extraordinarias semanales no retribuidas.

Para CCOO de Madrid, mejorar la calidad en el empleo pasa necesariamente por "la lucha contra el fraude en la contratación", el cambio en la cultura empresarial, y un cambio de modelo productivo hacia actividades que se basen en un empleo cualificado y estable.

UGT considera que la Comunidad necesita de "manera urgente poner el empleo como objetivo prioritario para reducir desigualdades, y reactivar la economía que se está ralentizando".