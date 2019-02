Increíble pero cierto: multan a un coche que iba encima de una grúa

El Servei Català de Trànsit, equivalente a la DGT en Cataluña, ha multado recientemente al propietario de un conductor por exceso de velocidad. Iba a 91,51 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 kilómetros y marcado por una señal en la provincia de Barcelona.

Hasta aquí, todo normal. Lo sorprendente es que dicho vehículo era transportado por una grúa. Sin embargo, según explican en Pyramid Consulting, consultora dedicada a reclamación de multas, la sanción ha llegado al conductor del coche transportado y no al propietario de la grúa.

A pesar de que en la foto queda patente de que el vehículo está encima de la grúa, reclaman al propietario del coche sancionado por exceso de velocidad 100 euros sin pérdida de puntos, porque le habrían aplicado el margen de error.

Dado que la multa se ha recibido hace apenas unos días, Pyramid Consulting todavía no ha recibido notificación del Servei Català de Trànsit a su reclamación. No obstante, fuentes de la consultora aclaran que lo normal es que en el primer recurso se acepte, porque claramente es un error del servicio de tráfico catalán. En ese momento, la multa iría a la grúa (siempre y cuando no se haya excedido el plazo para que la administración lo notifique lo cual probablemente haya pasado).

De ser así, no habrá multa y todo habrá quedado en una anécdota. Una anécdota, por cierto, que no es la primera vez que ven en Pyramid Consulting.

