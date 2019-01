Multas por velocidad: pendientes de las señales en las vías convencionales

Podemos, pues, encontrarnos con la paradoja de que, aunque ya está prohibido sobrepasar los 90 kilómetros en las carreteras de dos direcciones, la señal sigue marcando el límite a 100 kilómetros. Que tiene prevalencia.

PyramidConsulting, a demanda de Ecomotor, considera que si se recibe una multa en un tramo donde todavía hay una señal de 100 km/h, y que por tanto no ha sido cambiada aú, al recurrir esa sanción, si en la foto del radar no se ve la señal de limitación, se debe solicitar informe de señalización. En la contestación se debe indicar cuándo fue puesta la señal, entre otrosdetalles. Por tanto, tendría suficiente carga probatoria como para anular la multa.

En cualquier caso, en estos momentos de duda, conviene estar muy atento a las señales, no fiarse del navegador pues puede no estar actualizado y, en caso de duda, no pasar de 90 km/h.