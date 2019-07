"Si conduces, no chatees", campaña de CEA para concienciar del peligro de uso del móvil al volante

La Fundación CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) fomenta la Seguridad Vial y la reducción de los accidentes de tráfico a través de la concienciación y la formación, y por ello acaba de presentar una campaña en forma de vídeo spot para concienciar a todos los conductores del peligro vital que supone chatear mientras se conduce.

Youtube Video

El uso del móvil al volante en los últimos años ha ido en aumento de forma progresiva. En la actualidad se ha convertido en una de las principales causas de accidentalidad por distracción al volante, no en vano el uso del móvil aumenta en más de un 20 por ciento el riesgo de sufrir un accidente de graves consecuencias.

Aun a sabiendas que el uso del móvil al volante está prohibido y es altamente peligroso, uno de cada tres conductores reconoce haber telefoneado, leído o escrito un mensaje durante la conducción en el último año. Este acto supone que el conductor durante ese espacio de tiempo no perciba el 40 por ciento de las señales y que no preste la debida atención al resto de usuarios como otros conductores, peatones, ciclistas, etc., circunstancias que claramente pueden ocasionar un accidente de tráfico.

Hace ya unos cuantos años se hizo muy popular el eslogan "si bebes no conduzcas" de una exitosa campaña publicitaria de la DGT que protagonizó el cantante estadounidense Stevie Wonder. Eran los años ochenta y los muertos en nuestras carreteras por culpa del consumo de alcohol era una sangría intolerable que España no se podía permitir.

Han pasado los años y afortunadamente el número de víctimas en nuestras carreteras por accidentes de tráfico ha descendido de manera notable, sin duda gracias a un conjunto de medidas reconocidas internacionalmente como un modelo de éxito español. Pero las circunstancias han cambiado y los muertos y los heridos tienen otras causas distintas, siendo la más preocupante la de las distracciones por uso del teléfono móvil al volante, principalmente para chatear.

El uso y el abuso de los teléfonos móviles en nuestra vida diaria es algo digno de un estudio sociológico, y en la Fundación CEA llama poderosamente la atención por las consecuencias que esto tiene no solo en los usuarios de las vías públicas, sino también en los peatones que normalmente deambulan por las aceras sin mirar a su alrededor. Parece que nos hemos vuelto "smartphonedependientes" y, según un reciente estudio, nos ha llevado a que la inmensa mayoría de la personas incluso miramos el móvil antes de levantarnos de la cama por la mañana.

Campaña "Si conduces, no chatees"

Por todo ello, la Fundación CEA ha lanzado una campaña con la que bajo el lema "SI CONDUCES, NO CHATEES", se trata de poner nuestro granito de concienciar a los conductores españoles sobre este peligroso e indigesto cóctel que es conducir y chatear al mismo tiempo.

La campaña se lanzó ayer 10 de julio coincidiendo con el periodo estival y la primera gran operación salida de vacaciones. Se presentó ante los medios de comunicación la etiqueta adhesiva que dará cobertura a la presente campaña, apoyada por un vídeospot en el que han participado personalidades relevantes y muy implicadas con la problemática como: Pere Navarro (director general de la DGT); los periodistas Carlos García-Hirchsfeld (periodista); Bartolomé Vargas (fiscal de sala Coordinador de Seguridad Vial); Ramón Rueda (general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil); Carlos Aguado (accidentado de tráfico y miembro de la Fundación Lesionado Medular); Jesús Martínez (médico traumatólogo del hospital Niño Jesús); Juan Hernández Luike (director general del Grupo Editorial Luike); Nieves Herrero (periodista y escritora); y Rafael Fernández-Chillón (presidente de Fundación CEA).

La campaña va dirigida a todos los conductores españoles con el ánimo de concienciar acerca de las consecuencias que conlleva chatear al volante.

Etiqueta adhesiva de la campaña

La etiqueta adhesiva ideada para colocar en los coches se distribuirá en las calles principales de Madrid por patronos de la Fundación CEA (identificados con la camiseta oficial de la campaña), que al entregar las mismas a peatones y conductores se les explicará el objetivo de la campaña y la importancia de concienciarnos que "Si conduces, no chatees". También se hará llegar a todos los socios conductores del Comisariado Europeo del Automóvil y se encartará en el próximo envío de la revista AutoCEA.Además, se enviará a empresas colaboradoras "Amigos de la Fundación CEA".