El nuevo Volkswagen Passat: más eléctrico, más autónomo y más conectado (hasta a internet)

Con medio siglo y ocho generaciones a sus espaldas, en octubre llegará una actualización del Volkswagen Passat, cuya tarjeta de presentación incide especialmente en sus avanzados aspectos tecnológicos.

Más de treinta millones de unidades han "pasado" desde que el Volkswagen Passat recibiera su bautizo oficial allá por 1973. Desde entonces, la berlina de la firma alemana se ha convertido en un modelo referente en la automoción europea y mundial de las últimas cuatro décadas y media. Y aunque estos no son sin duda buenos tiempos para los segmentos "tradicionales", el Passat vuelve a reinventarse una vez más, y lo hace, como es lógico y tendencia, principalmente desde el punto de vista tecnológico.

Hasta 56 kilómetros recorre en solo eléctrico el VW Passat GTE

Nueva versión GTE

La principal novedad que traerá este "restyling" del Passat será sin duda la nueva versión GTE. El híbrido enchufable de la berlina alemana ofrece un sustancial aumento en su autonomía exclusivamente eléctrica, en concreto un 31 por ciento, para llegar hasta los 55 kilómetros en la versión Variant y 56 km en la berlina, por lo que en ambos casos se consigue la tan ansiada etiqueta ambiental Cero. Cuando salimos del entorno urbano y elevamos (mal hecho) la velocidad por encima de los 140 km/h, el motor eléctrico sirve de apoyo al motor de gasolina TSI del Passat GTE, hasta alcanzar una potencia de 218 CV.

El Variant o familiar, el Passat más vendido

Nuevo motor diésel

Pero como en Volkswagen no quieren olvidarse de los motores de combustión, este Passat remozado dispone de un nuevo propulsor diésel, 2.0 TDI Evo, de 150 CV, considerado un pionero en estas nuevas generaciones de motores diésel, con un sistema SCR de dos catalizadores y una dosis doble de AdBlue. Este nuevo motor se une a los ya existentes TDI de 120, 190 y 240 CV. Los de gasolina, aparte del GTE, siguen siendo los ya conocidos de 150, 190 y 272 CV. Todos los motores TSI y TDI cumplen con la norma de emisiones de gases de escape Euro 6d-TEMP.

El maletero del "nuevo" Passat es totalmente modular

Nueva estructura de equipamiento

La remodelación del Passat 8G llega al mercado con una nueva estructura de equipamiento, con los niveles, de menor a mayor, ahora denominados "Passat", "Business", "Executive" y "R-Line". En paralelo a estas versiones, sigue existiendo la modalidad "Alltrack" (tracción total y capacidad "alltrack"). Y para celebrar el "restyling" del Passat, Volkswagen lanzará una edición especial del "Passat R-Line Performance" de 2.000 unidades, en color gris Ceres.

Tecnologías de vanguardia

Como ya hemos dicho, a pesar de la amplia oferta de motorizaciones, el retocado Passat llegará con la fuerza de una tecnología renovada y mejorada. Así, la conducción autónoma siguen creciendo en este modelo, perfecto para la conducción del futuro, con una serie de funciones agrupadas bajo la denominación IQ.DRIVE, la nueva marca global de Volkswagen para los sistemas de asistencia. Entre las funciones que presenta tenemos el nuevo "Travel Assist", sistema que permite mover el vehículo de forma semiautónoma a cualquier velocidad (de 0 a 210 km/h con cambio automático y de 30 a 210 km/h con cambio manual).

Además, el "nuevo" Passat que llega en octubre será el primer modelo de la firma alemana que incorpore un volante capacitivo, que registra el tacto del conductor para formar una interfaz interactiva con sistemas como el "Travel Assist". Además, se ha perfeccionado la función de guiado en carril "Lane Assist" con una nueva cámara multifunción. Y además, el Passat incorporará unos nuevos "faros matriciales LED IQ.LIGHT", un sistema interactivo presentado en el nuevo Touareg, que además vienen de serie en la berlina.

MIB3: conexión permanente a internet

En esta "nueva era tecnológica" que llevamos unos años viviendo en el sector de la automoción se echa de menos, sobre todo en los segmentos superiores, una conexión permanente de los vehículos a internet. Con la nueva generación del sistema modular de "infotainment" MIB3, el Passat podrá, por ejemplo, acceder al "Apple CarPlay" sin el engorro de conectar el iPhone al vehículo con un cable USB. Pero es que el Passat estará conectado continuamente a internet gracias a una unidad de control deL módulo de llamada de emergencia y la unidad de comunicación (OCU), de serie, que incluye una tarjeta eSIM. Además, gracias a "Volkswagen We" y a los servicios móviles online integrados "We Connect" y "We Connect Plus", accedemos a servicios de "streaming" de música "Apple Music" o "TIDAL", integración de tecnologías actualizables de aplicaciones web, un control por voz natural y enriquecida con contenidos online, así como la futura portabilidad, basada en la nube, de la configuración del vehículo (personalización). Por primera vez además, se podrá utilizar un "smartphone" compatible de Samsung como una llave móvil para abrir y arrancar el Passat.

"Volkswagen We" y "VW Digital Cockpit"

"Volkswagen We" también recibe en el remozado Passat notables mejoras que permiten agrupar servicios online móviles, además de otras funcionalidades. La colaboración del grupo alemán con distintos desarrolladores digitales da como fruto, por ejemplo, "We Park" (pago de párking sin necesidad de efectivo), "We Deliver" (un acceso fácil y seguro al vehículo).

Por otro lado, y para seguir también la tendencia presente en muchos modelos, los instrumentos digitales de ayudas a la conducción se han perfeccionado a su vez. Las tres configuraciones de pantalla se pueden ahora personalizar con una sola tecla ("View") del nuevo volante multifunción.

El LED, protagonista del diseño exterior

Pero no nos olvidemos que un coche es la combinación de la tecnología... con el diseño. A este respecto, el "nuevo" Volkswagen Passat presenta paragolpes delantero y trasero renovados, aunque la característica principal de este lavado de cara son sin duda los nuevos faros, las luces de conducción diurna, los faros antiniebla y las luces trasera, todos ellos LED. Novedades hay también en la gama de colores ("Azul eléctrico", "Verde botella" y "Dorado Niquel") y en las llantas de aleación, de 17, 18 y 19 pulgadas.

Nuevas decoraciones interiores

En el interior del vehículo destacan las novedades en las gamas de decoraciones y textiles, en los revestimientos en las puertas, en el color de la moldura, en el cuadro de instrumentos y en volante multifunción, de serie. La iluminación ambiental circundante dispone ahora de hasta 30 colores.

El tablero totalmente digital del remozado VW Passat

En cuanto al sistema de sonido, el especialista danés en alta fidelidad Dynaudio ha desarrollado el sistema de sonido de 700 vatios de potencia.

Los precios de esta reedición del Volkswagen Passat, que repetimos llegará en el mes de octubre, van, en la versión berlina, de los 33.520 a los 42.570 euros; y en la versión Variant (familiar), de los 34.650 a los 43.700 euros.