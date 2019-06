La mujer de Carlos Ghosn pide a Trump que interceda por su marido en la cumbre del G20

La mujer del expresidente de Renault, Nissan y Mitsubishi Carlos Ghosn, Carole Ghosn, ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que exponga el caso de su marido ante el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante la cumbre del G20 que se celebrará en el país nipón. | Carlos Ghosn acusa a Nissan de un complot contra su persona.

"Quisiera que el presidente Trump hable con el primer ministro Shinzo Abe sobre condiciones justas, un juicio justo y para que me permita hablar con mi marido, y que también se respete la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad", señaló la esposa del directivo en declaraciones a la BBC.

A Carlos Ghosn se le acusa de mala conducta financiera y fue detenido por primera vez en noviembre del año pasado. El directivo con ciudadanía francesa, libanesa y brasileña defiende su inocencia y asegura que todo es una conspiración contra él.

Desde el 4 de abril

Por su parte, Carole Ghosn aseguró que no ha hablado con su marido desde que fuese arrestado por segunda vez el 4 de abril de este año. Tres semanas después fue liberado bajo fianza de 500 millones de yenes (alrededor de 4 millones de euros). "Le dijeron que una de las condiciones de la libertad bajo fianza era que no podía hablar conmigo, lo cual me parece inhumano", aseguró.

Además, la esposa del expresidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi señaló que la acusación contra su marido se podría haber tratado de manera interna y "no ir tan lejos". "Mi marido es inocente y el tiempo probará la verdad", defendió.

Ghosn fue detenido después de que Nissan llevara a cabo una investigación interna en la que se detectó que este había reportado remuneraciones menores de las que recibió realmente durante varios años, así como que utilizó de forma indebida recursos de la empresa.

Más adelante se han ido añadiendo otras acusaciones a Ghosn, entre las que destacan la transferencia de pérdidas de una de sus compañías a las cuentas de Nissan o el haberse puesto retribuciones que no habían sido ratificadas por los canales correspondientes.