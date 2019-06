La venta de vehículos usados ya registra caídas en el conjunto del año

El mercado de Vehículos de Ocasión ha entrado en números rojos. Tras un descenso de las ventas del 10,25% en mayo, entra por primera vez en caídas en los datos acumulados del año: en los cinco primeros meses del año los ventas de coches de segunda mano caen un 0.81%, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El mercado de VO ha registrado unas ventas de 202.992 vehículos de segunda mano en mayo, una caída del 10,25% respecto al mismo mes de 2018. Los turismos decrecen un 9,68%, 175.973, y los comerciales ligeros (LCV), un 14,15%, 28.626).

Entre enero y mayo se han transferidos 975.376 vehículos, lo que supone un 0,81% menos sobre el mismo periodo de 2018. Los turismos bajan 0,56% con 837.379 unidades y las furgonetas, 137.997, caen el 2,34% en el año.

A tenor de estos datos, Ancove continúa reduciendo sus previsiones para el conjunto del año desde el 1,5% del mes pasado a un 1,3% en estos momentos, con un peor pronóstico para los comerciales que crecerán apenas el 0,6% y algo mejor los turismos, un 1,4% en el conjunto del año.

"El mercado de Vehículos de ocasión está cayendo por la incertidumbre de los consumidores a la hora de afrontar la compra de un coche"

"El mercado de Vehículos de ocasión está cayendo por la incertidumbre de los consumidores a la hora de afrontar la compra de un coche. Sin embargo, a pesar de que desde Ancove, al igual que otras asociaciones, se ha pedido moderación al Gobierno, declaraciones como la de la ministra Teresa Ribero anunciando una subida del impuesto al diésel no contribuyen a sosegar los ánimos. Desde Ancove no ponemos en duda la capacidad del Gobierno de aplicar la política fiscal que considere oportuna, sin embargo entendemos que si la decisión es subir el diésel, lo mejor es que se suba de forma rápida, como se hace con otros impuestos especiales, y no que se dedique a anunciar un incremento que nunca llega, retrayendo las compras de los turismos diésel que suponen más del 60% del mercado de VO en España", declara Elías Iglesias, presidente de Ancove.

Motorizaciones

El mercado de turismos de ocasión el diésel sigue perdiendo peso al bajar un 13,7% respecto a mayo de 2018, aunque es mayoritario con una cuota el 63,37% del total de las ventas. El mes pasado se vendieron 111.5204 unidades de este combustible y 62.095 turismos de gasolina, que caen sólo un 1% en el mes.

En el acumulado del año, el diésel pierde el 3,3% de las ventas, 530.409 turismos, frente al incremento del 3,8% en la gasolina, 296.158 coches. En las motorizaciones alternativas, el mayor peso recae en los híbridos de gasolina, 1.505 turismos de ocasión en el mes, aunque registra un descenso del 21,7%.

Comunidades autónomas

En mayo, las ventas de turismos de ocasión cayeron en todas las comunidades con excepción de Castilla-La Mancha que crece un 7,48% sobre mayo de 2018, La Rioja 3,1%, Cantabria el 1,8% y Cataluña un 0,5%.

Para Ancove resulta llamativo el resultado de la Comunidad de Madrid cuyas ventas de turismos de ocasión se desploman un 33%, a pesar de que siempre registra crecimiento. De hecho, hasta abril subían un 12%, aunque después de los malos resultados de mayo, entra en una caída del 3,4%.

Kilómetro Cero

Respecto a la edad de los turismos de segunda mano transferidos el pasado mayo, 105.743 pasaron de 10 años, el 60% del total. Las matriculaciones tácticas, que incluyen los kilómetros cero y las autocompras de los concesionarios, repuntan un 2,8% con 11.626 turismos, el 6,61% del total de las ventas del mercado de turismos de ocasión.

En el acumulado del año, las matriculaciones tácticas en turismos suman 53.973 unidades, un incremento del 3,8% y un peso del 6,45% del mercado de VO.