Michelin y GM desarrollan un neumático sin aire que se implantará en coches de calle dentro de cinco años

Michelin y General Motors han unido fuerzas para desarrollar un invento curioso. Se trata de un neumático para vehículos de pasajeros que, a diferencia de lo habitual, no tiene aire. Es una rueda que no puede pinchar ni requiere mantenimiento alguno, lo que la hace bastante especial. Se llama Michelin Uptis (Unique Puncture proof Tire System) y se acaba de presentar en Movin'On, la cumbre de movilidad sostenible celebrada en Montreal (Canadá) del 4 al 6 de junio.

Michelin Uptis es un neumático para coches de calle que, además de no necesitar are, es imprimible en 3D y es 100% sostenible, ya que se fabrica con materiales no renovables o de origen biológico. De sus peculiares características se derivan una serie de ventajas para el usuario, según afirman en Michelin:

- más seguridad en los desplazamientos

- reducción del tiempo de inactividad relacionado con los pinchazos para profesionales y propietarios de flotas

- optimización de la productividad al eliminar las operaciones de mantenimiento

- mejoras en medio ambiente al utilizar menos materias primas para fabricar neumáticos

El prototipo Uptis representa un paso decisivo en la implementación del concepto Vision de Michelin, presentado en la cumbre Movin'On de 2017 para mostrar la estrategia de investigación y desarrollo de Michelin en términos de movilidad sostenible.

Florent Menegaux, Presidente del Grupo Michelin, declaró: "Uptis demuestra que la visión de movilidad sostenible de Michelin es un sueño realizable. Nuestra colaboración con socios estratégicos como GM, que comparten nuestras ambiciones de transformar la movilidad, nos permite mirar hacia el futuro hoy".

Steve Kiefer, Director General de Compras de General Motors, añadió: "En General Motors estamos entusiasmados con las oportunidades que ofrece este neumático y la colaboración con Michelin en esta innovadora tecnología. Uptis es la solución ideal para impulsar a la industria de la automoción hacia el futuro, e ilustra a la perfección cómo nuestros clientes se benefician de las innovaciones desarrolladas con nuestros socios proveedores".

Michelin y General Motors han manifestado su idea de implantar este neumático en turismos a partir de 2024, que puede parecer lejano pero en realidad está a la vuelta de la esquina. En este momento se encuentra en periodo de pruebas en un ¡a flota de Chevrolet Bolt eléctricos en EE. UU.

El mundo de los neumáticos está cambiando a ritmo de vértigo. Michelin Uptis es una de las más recientes innovaciones, pero no la única. En este artículo hablamos sobre la visión de futuro de las ruedas (si es que se les puede seguir llamando así) que parece están por venir en los próximos tiempos.