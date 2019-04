El Jaguar I-PACE, "mejor coche del mundo" por delante del Audi e-Tron y del Volvo S60

Apenas solo un mes después de ser elegido "Coche del Año en Europa", el Jaguar I-PACE, el primer eléctrico puro de la firma británica, gana el prestigioso "World Car of the Year".

Pero es que, además, y por si al I-PACE le pareciera "poco" ser proclamado "mejor coche del mundo", el primer cien por cien eléctrico de Jaguar también ha ganado los premios al mejor diseño (World Car Design of the Year) y al mejor coche ecológico (World Green Car). De esta forma, el Jaguar I-PACE se ha convertido en el gran triunfador de la gala de los Wold Car Awards en el Salón del Automóvil de Nueva York. Porque este triplete conseguido por el I-PACE es el primero en la historia de estos prestigiosos premios, los más importantes del mundo del motor a nivel global. Nunca antes, en los 15 años de historia de estos premios, un único vehículo había conseguido un triplete de premios como acaba de hacer el SUV eléctrico de la firma británica.

Aunque Jaguar no es nuevo en esto de ganar el premio más prestigioso del mundo del motor a nivel mundial, pues el hermano de gama del I-PACE, el F-PACE, el primer SUV en la historia de Jaguar, consiguió el máximo galardón en 2017, aunque, como ya hemos dicho, ningún modelo había logrado un triplete hasta el momento, como acaba de hacer el I-PACE. Un hito que queda para la historia.

Audi e-Tron, segundo clasificado en el "World Car of the Year"

El "World Car of the Year" es elegido por un jurado compuesto por 86 periodistas especializados en el mundo del motor de 24 países diferentes. El Jaguar I-PACE sucede en el trono del motor mundial al Volvo XC60, que ganó el premio el año pasado. Y como ya hemos dicho antes, esta "Copa Intercontinental" del Motor, le llega al Jaguar I-PACE tras haber vencido en la final de la "Champions League" de las cuatro ruedas hace tan solo un mes, en el Salón de Ginebra, cuando se impuso, con empate a votos, pero con más máximas votaciones, al Alpine A110, en el "Coche del Año en Europa".

No hay duda de que los responsables del diseño y el desarrollo del nuevo Jaguar I-PACE, con Ian Callum (encargado de recoger el "World Car of the Year") a la cabeza, tienen que estar muy orgulloso del modelo, pues, con estos tres impresionantes galardones ganados esta semana en Nueva York, el "todo eléctrico" de Jaguar acumula más de 60 premios a nivel internacional en los pocos meses que lleva en el mercado.

"Sucesor" del Nissan Leaf

Aunque pueda sorprender que un coche completamente eléctrico sea (ya) considerado como el mejor coche del mundo, esto no es la primera vez que ocurre, pues uno de los modelos pioneros en esto de la electrificación total, el Nissan Leaf, ya ocupó el trono más alto del Motor al ganar también el "World Car of the Year" en 2011.

Volvo S60, segundo clasificado en el "World Car of the Year"

Aunque el Jaguar I-PACE fue el auténtico "acaparador" de los premios, tras imponerse en tres de las seis categorías, no podemos pasar por alto que el Suzuki Jimny se llevó el premio al "Coche Urbano", el Audi A7 al "Coche de Lujo", y el McLaren 720S el premio al mejor "Coche de Carreras" del año 2019. En el podio del "World Car of the Year", el Jaguar I-PACE estuvo acompañado, en segunda posición, por el Audi e-Tron, y en tercera por el Volvo S60.