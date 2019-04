PSOE y PP optan por el 5G para el coche conectado, pese a la apuesta por el WiFi de la Comisión Europea

El PSOE y el PP han manifestado este jueves sus preferencias por la tecnología 5G para impulsar los coches conectados, pese a que la Comisión Europea ha apostado por favorecer la tecnología WiFi en la legislación que prepara para este tipo de vehículos.

"España va a apostar para el coche conectado con el 5G, nos tengamos que enfrentar a quien nos tengamos que enfrentar", ha subrayado el secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, al tiempo que el dirigente del PP Guillermo Mariscal ha reivindicado "no dar la batalla por perdida" y "no renunciar" pese a esta postura del Ejecutivo comunitario.

Así lo han manifestado ambos durante el debate organizado este jueves por Adigital en Madrid sobre los retos de la economía digital, en el que ha salido a colación las preferencias de la Comisión para impulsar este vehículo.

Apuesta país por el 5G

Durante su intervención, Polo ha justificado su posición señalando que el 5G es más seguro que el WiFi, que es "un espectro abierto donde puede entrar cualquiera". "Para garantizar la seguridad del coche conectado es necesario que el espectro que utilice sea un espectro asignado por el Estado, donde podamos ir midiendo quién lo está utilizando", ha explicado.

Asimismo, ha apostillado que "España quiere ser puntera en este 5G" y que los "principales operadores" españoles "han hecho una gran apuesta en la primera subasta", celebrada el pasado mes de julio. "Lo que no vamos a hacer ahora es confundir al sector en esta cuestión", ha dicho, confirmando que la próxima subasta 5G se celebrará en enero de 2020, "máximo" en las primeras semanas de febrero.

Acuerdos con el sector

Por su parte, Mariscal ha subrayado la importancia de que en materia de avances tecnológicos toda política ha de "hacerse siempre con un acuerdo entre el sector privado y el sector público", y ha puesto de ejemplo el de las energías renovables durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Cuando se ha pretendido liderar cambios tecnológicos, aventurándose 30 o 40 años, hemos fracasado", ha dicho.

Por ello, ha invitado a debatir "qué instrumento conviene más": "Si el WiFi, como nos plantea la Comisión, o el 5G como planteamos nosotros". "Pero no renunciar, no dar la batalla por perdida por el hecho de que la Comisión diga que no está de acuerdo", ha dicho.

"Si establece la Comisión Europea dificultades, tendremos que tener un Gobierno sólido que plantee asuntos que interesan e importan a los españoles, y no interesan o importan al Gobierno solamente", ha abundado.