Iveco-Pegaso: en los noventa entraron las 6 primeras metalúrgicas en sus fábricas españolas

La Planta de IVECO en Madrid, anteriormente propiedad del fabricante público Pegaso, fue inaugurada en 1953, pero no fue hasta los años noventa cuando incorporaron a la plantilla de la fábrica 6 mujeres, justo cuando se renovó totalmente la cadena de producción para introducir la gama Pegaso Eurotech, convirtiendo la Planta madrileña en una de las más modernas del mundo.

Entre esas incorporaciones se encontraba Sara Bazaco, que junto a sus cinco compañeras comenzaría a trabajar en la cadena de montaje, "entonces cuando alguien entraba aquí, era porque eran hijos de empleados, y cuando mi padre trajo el currículum de su hijo, no era hijo sino hija. Le decían 'estás loco, aquí chicas no entran'. En esos años, la mayoría de la plantilla de mujeres se encontraba en oficinas o en el servicio de limpieza, "entramos con las mismas condiciones que cualquiera, pero nos trajeron a Cabinas porque se suponía que era menos pesado, con las piezas más pequeñas" comenta Sara. "Hay que reconocer que había determinados puestos donde se necesitaba más fuerza. Antes era tirar mucho más de dinamométrica pura y dura, pero aún así nosotras lo hicimos. Ahora la forma de trabajar y las herramientas han cambiado totalmente, no hay nada que no puedas hacer por ser mujer" añade Sara.

Sara Bazaco, una de las seis primera mujeres que empezaron a trabajar en la fábrica Pegaso de Madrid.

Gracias a su dedicación y talento, Sara ascendió hasta ser una de las primeras mujeres en ocupar un puesto de responsabilidad como Team Leader en la línea de Guarnecido de la Planta madrileña, a cargo de hasta 30 personas. Sara cuenta que para llegar a ese puesto tuvo que hacer un examen: "Mi Team leader de ese momento fue quien me apoyó y animó a presentarme"'.

Sara afirma que desde que comenzara en 1999, la Planta de IVECO en Madrid ha cambiado mucho, por ejemplo, en la mejora de la conciliación familiar: "Concilié mi vida familiar adaptándome a la fábrica. Ahora por ejemplo, una trabajadora de mi equipo reduce jornada en los turnos en los que a ella le viene bien."

Veinte años después de que las primeras mujeres comenzaran a trabajar en la fábrica de IVECO en Madrid, la presencia de mujeres de la Planta se ha incrementado hasta llegar a ser más de 500 trabajadoras en plantilla.

La más jóven

Por su parte, Carlota Ferrer, Ingeniería de materiales y organización industrial, es la empleada más joven de IVECO España, cumpliendo este mes su primer año en la Compañía en el Departamento de Service.

Carlota explica que desde su experiencia, el papel de la mujer en el sector de la automoción está cada vez más presente, y que poco a poco han entrado más mujeres en las oficinas y en la fábrica: "Son sectores que a lo mejor antes parecían que fuera más complicado que trabajaran mujeres, pero a día de hoy hay más ingenieras en el mundo laboral". "Disfruto mucho con mi trabajo porque estoy dentro del sector de la automoción y porque conlleva tratar temas de mecánica, en términos de motor, camión, etc. A diario hablo con clientes y la relación profesional es excelente" añade.

Grupo CNH

Desde el sector de agricultura, Isabel González, ingeniera agrónoma que forma parte desde hace once año de CNH Industrial, grupo industrial italiana al que pertenece Iveco, destaca que hoy en día cuenta con más clientes mujeres que compran y conducen tractores: "Están empezando a haber muchas clientas jóvenes, sobre todo con perfiles con estudios, que tienen una carrera de veterinaria o ingeniería agronómica. El perfil del agricultor es muy distinto de la concepción que tiene la gente, hay que desterrar la imagen del agricultor del pasado."

Isabel comenzó su trayectoria en el Grupo en el mercado de Bélgica. Tras un año le propusieron encargarse de ser la Team leader de ese equipo, para un año después, convertirse en Manager EMEA de soporte al cliente y concesionarios en agricultura de precisión. "Tuve las mismas oportunidades que cualquier otro compañero en Bélgica, y también en España". Asegura que hay muchas más mujeres en el sector de la agricultura en nuestro país que en Bélgica, "creo que tenemos más prejuicios que los que verdaderamente hay" añade.

Iveco Valladolid

Corría el año en 1997 cuando la Planta de Iveco en Valladolid, donde se fabrica actualmente la Daily chasis cabina, incorporara en su linea de producción a las primeras mujeres, como a Eva Ibañez. "Nosotras cuando entramos, nunca pensamos en que habría mujeres en puestos de responsabilidad en fábrica, y ahora las dos encargadas que hay son ingenieras. Nos propusimos estar en la cadena de producción, y lo hemos conseguido", asegura Eva, que comenzó su trayectoria dentro la marca en guarnecido y que, tras opositar internamente, trabaja en el departamento de Calidad. Actualmente, ya son más del 14% de mujeres las que forman parte del total de trabajadores de la fábrica vallisoletana.

El rey Juan Carlos visita la fábrica de Pegados en Madrid en los años noventa.

Una de últimas trabajadoras llegadas a esta Planta al área de Mantenimiento de Carrocerías es Paula Mateos, quien reconoce que "ha sentido que en IVECO siempre ha tenido las mismas oportunidades que cualquier persona".

Grupo CNH Industrial e igualdad

Metalúrgica del grupo CNH.

"Desde el Grupo CNH Industrial estamos comprometidos en conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, por ello se trabaja desde hace años en el desarrollo de una cultura de igualdad y de garantía, según el Convenio de la empresa, de un sistema retributivo igual para trabajos, funciones y responsabilidades de igual valor, con transparencia y objetividad en la promoción, sin sesgo por razones de sexo", declara la empresa en un comunicado.

A través de la gestión del Plan de Igualdad de Oportunidades, se facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la plantilla de la Empresa, así como un plan de formación que dota a las personas de las competencias necesarias para desempeñar el puesto que ocupan, capacitarlas para desempeñar puestos similares o acceder a posiciones de superior categoría. Asimismo, se promueve la inclusión de mujeres en cursos formativos que les otorguen de las capacidades necesarias para desempeñar puestos, habitualmente desempeñados por hombres, tal y como ocurre en ocasiones en áreas de Manufacturing como son soldadura, mantenimiento, etc.

En la actualidad, la Compañía cuenta con un 20% de mujeres en plantilla, destacando el 23% de mujeres en la fábrica de IVECO en Madrid, el porcentaje más alto del sector industrial y de automoción del país.