Seat considera que el coche eléctrico no será prioritario hasta dentro de 15-20 años

#2

| 30-01-2019 / 21:06

1

ERROR!! Se nota que los dueños son los de VAG.



Ojo...siempre me estoy dando opiniones contrarias a los que defienden a capa y espada los eléctricos, pero hay que emplear la sensatez, una cosa es aseverar que el coche eléctrico es ya la panacea, lo cual es una idiotez, quien tenga uno, casi nunca podrá hacer un viaje largo, salvo que haga planes poco menos que militares de estrategia, y cuando ya existan esos cargadores por carreteras, entonces seguiremos esperando mínimo media hora para poder cargar.... (absurdo).....pero por contrario, asegurar que el eléctrico hasta que pasen 15-20 años no será prioritario, es una estupidez mayor aún.



Puntualicemos.... Coche eléctrico puro, si...ciudad, y a mitad de precio de ahora, y con puntos de recarga que por ahora no hay, NI SE LES ESPERA.



Coche definitivo por el momento, será un coche que se pueda rellenar, recargar, reponer...en minutos, ¿cual? el de HIDROGENO.



No deja de ser un eléctrico, pero no hay que enchufarlo, y en la España en las que en algunas carreteras, hoy día hasta es difícil echar gasolina o gasóleo, lo tenemos muy crudo.



El grupo VAG, igual que todos lo alemanes, apostaron y mucho por los diesel, y aún se resisten a ese cambio de apuesta, lo cual es un ERROR.