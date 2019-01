Campeones en el mercado más competitivo del mundo

Dicen los que saben de automoción que España es el mercado más competitivo del mundo, o al menos de Europa. Y algo de razón tienen a tenor de cómo se comporta año tras año. Desde las marcas dicen que el primer puesto en ventas de turismos se juega por una diferencia de dos mil coches arriba, dos mil abajo. Suele ser algo más, pero tampoco mucho.

El pasado año, la marca española Seat, perteneciente al grupo alemán Volkswagen, recuperó el liderazgo al matricular 107.327, con una diferencia de 4.354 coches sobre el segundo puesto que ocupó Volkswagen. Pero entre el segundo y el tercero, que consiguió la francesa Peugeot al matricular 98.909 turismos el pasado año en España, la distancia fue de 4.064. Y con el cuarto, Renault, el gap se redujo a 2.699 coches.

Desde 2011

La dureza queda patente en que Seat no quedaba líder de ventas en España desde 2011. Cierto que le ha pasado factura la tardanza en desarrollar su gama SUV, hoy completa con sus modelos Arona, Ateca y Tarraco que compiten en los tres segmentos: bajo, medio y alto. En los dos años anteriores, Renault quedó primero en ventas de turismos en España y, sin embargo, ha bajado al cuarto puesto el pasado 2018. Y Volkswagen, segundo el ejercicio último, fue lider entre 2012 y 2015.

La renovación de algún modelo emblemático de mucho volumen es un hecho diferencial que determina en la mayoría de las ocasiones el puesto en el que se termina cada año dentro del top-ten de las matriculaciones de turismo en España. No así en otros países.

Líderes indiscutibles

En otros mercados, esto de los liderazgos es una cosa mucho más aburrida, al menos en los cuatro grandes mercados europeos donde hay pocos variaciones. Y claramente, los conductores de esos países se decantan con muhca facilidad por las marcas que fabrican y crean empleo en sus ciudades.

Así, en Reino Unido Ford es el matón del barrio, seguido a bastante distancia de Vauxhall, que es como se conoce en el país a Opel. Para poner cifras, en 2018 Ford, con su icónico Fiesta, vendió en Reino Unido 254.082 coches, frente a los 177.298 de Vauxhal-Opel. En Francia, siguiendo la máxima, imperan los turismos galos. En 2018 ganó Renault, con unas ventas de 406.222, seguido de cerca de Peugeot con 389.518 turismos y Citroën, a mucha distancia, con 213.844 turismos matriculados.

Pero es en Italia y en Alemania donde más se recrudecen las diferencias. En el país transalpino, Fiat es una marca intratable, aunque en 2018 ha sufrido una fuerte caída y acorta distancias. Aun así, vendió el pasado ejercicio 323.342 vehículos, más de doble del segundo, Volkswagen, con 162.775 coches. Aunque la marca teutona se desquita en casa, un mercado cautivo para el fabricante que el año pasado matriculó 643.518 turismos seguido de la también alemana BMW, con 264.833 turismos.

Sin embargo, a diferencia de estos mercados, en el conjunto del español, no así en ámbitos regionales, no tiene mucha transcendencia si hay fábricas o no. España es, en este sentido, un país paradójico porque salvo Seat, no tiene ninguna marca nacional, aunque numerosos fabricantes poseen plantas aquí: Ford en Valencia, Mercedes en Vitoria, Nissan en Ávila y Barcelona, el grupo Volkswagen en Navarra y Barcelona, donde Seat tiene una mega planta, el grupo PSA (Citroën, Peugeot, Opel y DS) en Zaragoza, Madrid y Vigo y Renault con instalaciones en Valladolid, Palencia y Sevilla. En comerciales, el fabricante italiano Iveco, que adquirío la española Pegaso, cuenta con factorías en Madrid y Valladolid.

Por modelos, el top-ten lo encabezan dos Seat, el León que se colocó como líder en ventas con 34.897 unidades matriculadas el año pasado, y el Ibiza, segundo, con 31.392. El tercer puesto es para el primer SUV del mercado, el Qashqai de Nissan de los que se vendieron 31.287. Hasta diez, completan el ranking el Dacia Sandero (31.130), el Renault Megane (29.082), el Renault Clio (28.850), el Volkswagen Polo (28.173), el Volkswagen Golf (27.090), el Citroën C4 (26.193) y el décimo es para el Peugeot 3008 (22.870).

Furgonetas

El mercado de comerciales ligeros, las furgonetas, de las que se matricularon el pasado año en España casi 214.000 –un 7,7 por ciento más que en 2017–, es menos reñido y tiene un claro acento francés, con permiso de Ford que en los últimos años está muy fuerte. El año pasado Citroën quedó líder con 35.078 ventas, de las que 24.550 fueron su modelo estrella, el Berlingo, heredero de su mítica furgoneta 2CV. La segunda posición fue para Peugeot, 33.869 ventas, con la Partner como estrella con 21.734 ventas. El tercer puesto fue para Ford, que se lo arrebata a Renault por solo 410 matriculaciones. No obstante, en el ranking de modelos, el Renault Kangoo se queda con el bronce, con 16.314 matriculaciones.

El top-ten de las furgonetas españolas lo completaron la Ford Transit (13.893), la Dacia Doker (13.173), la Volkswagen Caddy (8.262), la Ford Tourneo (7.461), la Fiat Ducato (6.479), la Renault Traffic (5.725) y la Renault Master (4.931).

Un mercado que tiene mucha importancia industrial, pues a pesar de que ningún fabricante europeo de furgonetas es patrio, España es el prime productor de vehículos comerciales e industriales de Europa. En concreto, según datos facilitados el viernes por la patronal Anfac, el año pasado se montaron en las plantas españolas 268.003 comerciales ligeros (4,14 por ciento más) y 228.668 furgones (3,87 por ciento menos), en conjunto casi medio millón de unidades. De camiones se fabricaron el pasado año casi 55.500 unidades.

Mercado conjunto

Teniendo en cuenta la importancia del mercado de comerciales ligeros en España, hay un tercer ranking que mide el mercado global, sumando la venta de turismos y de los comerciales: el año pasado, la marca que más vehículos vendió en España fue Peugeot, que gracias a su tercer puesto en turismos y segundo en comerciales consiguió matricular en España 132.778 vehículos con el león en el frontal.

Renault, que el pasado año perdió el oro en las matriculaciones de turismo, consigue colocarse en segundo lugar de ventas globales con 124.124 vehículos y el bronce se lo adjudicó el pasado año Volkswagen que consiguió vender el pasado año en conjunto 121.594 vehículos, de los cuales 18.621 fueron comerciales ligeros.

