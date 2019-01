Jay Ohrberg, el "padre" del batmóvil, el troncómovil... y más mitos de cine y TV

Un antiguo camionero es el "padre" de coches tan célebres como el Ford Gran Torino de "Starsky & Hutch", el batmóvil de "Batman vuelve", la ambulancia de "Cazafantasmas", el troncomóvil de "Los Picapiedra"...

Puede que su nombre no nos suene mucho, pero Jay Ohrberg (Illinois, EE. UU., 1939) es uno de los diseñadores y preparadores de coches más famosos de los últimos 40 años. Y no porque sus vehículos sean precisamente para conducir "día a día". Ohrberg es el padre de algunos de los coches más icónicos de los años 70 y 80... en el cine y la televisión.

Camionero en sus inicios, pronto comenzó a garabatear diseños muy histriónicos, típicamente americanos, que decidió llevar a la realidad. Y dicho y hecho, consiguió hacerse un hueco en la industria automovilística cinematográfica, firmando algunos de los diseños o transformaciones más míticas de películas y series.

Hoy, estos vehículos pueden verse en el Hollywood Cars Museum que está... en Las Vegas (cómo no). Y algunos de ellos, además, están disponibles para alquilar. Aunque a unos precios que desde luego no son de este mundo.

A continuación, recordamos algunos de esos vehículos que han formado parte de nuestras "vidas cinematográficas" desde siempre, y que hasta hoy no sabíamos que eran obra de un antiguo camionero "made in USA". Una salvedad, por cierto: aunque en muchas biografías de Ohrberg se le atribuye el diseño del DeLorean transformado en máquina del tiempo de "Regreso al futuro" (1985), y de la limusina deportiva de "La Pantera Rosa", es justo decir que, si bien llegó a construir, por encargo de los estudios, réplicas de estos iconos, Ohrberg no es el autor original de sus diseños.

Youtube Video

En la presentación de cada capítulo de la serie, el Gran Torino era ya protagonista

El Gran Torino de "Starsky & Hutch"

Si bien los protagonistas de una de las mejores series policíacas de los años 70 fueron Paul Michael Glaser (Starsky) y David Soul (Hutch), los niños de la primera época de "Cuéntame" tenían como favorito al tercero en discordia en el elenco de la serie: un impresionante Ford Gran Torino de 1974, rojo tomate y con una franja blanca que fue muy imitada por los coches de la época, que robaba plano tras plano a los dos detectives protagonistas. Este "tuneado", obra de Jay Ohrberg, ha quedado para los anales de la historia de la televisión.

Este mismo modelo volvió a ponerse de moda con la película de Clint Eastwood de 2008 titulada... "Gran Torino".

Para muchos, el batmóvil de Jay Ohrberg (1992) es el mejor de los coches de Batman

El batmóvil de Tim Burton

Ohrberg es otro de los muchos diseñadores que tuvieron la suerte de ver saltar al celuloide su visión del mítico batmóvil. Así, en la segunda película dirigida por Tim Burton sobre el superhéroe sin poderes, "Batman vuelve" (1992, en la que aparece Michelle Pfeiffer como Catwoman), no solo pudimos ver el "carro" de Batman diseñado por Ohrberg, sino alguno de los otros vehículos del film, como un desternillante "patomóvil".

La limusina más grande jamás construida tuvo un triste final

La limusina más larga de la historia Fuera del ámbito del mundo del espectáculo Jay Ohrberg también es conocido por ser el diseñador y constructor de la limusina más grande de la historia. A partir de un , el "tuneador" norteamericano sorprendió al mundo con un vehículo de nada menos que 30,5 metros de longitud, que se movía sobre 26 ruedas repartidos en un eje triple y dos cuádruples, con capacidad para 75 personas y con "servicios" tales como helipuerto, jacuzzi, una cama de agua e incluso un "putting green" de golf. La "American Dream", como así se llamaba, causó sensación entre los poco discretos millonarios rusos, que encargaron hasta seis réplicas. La limusina, que obviamente disponía de poca movilidad, tenía que ser trasladada dividida en dos partes, en sendos tráilers. Pero como esto del lujo desmedido es efímero, la "American Dream" terminó muriendo en un triste parking tras años de abandono. El troncómovil de los míticos Picapiedra se hizo "carne y hueso" en la película de 1994 Del troncómovil a la ambulancia "Cazafantasmas" En las siguientes imágenes vamos a poder hacernos una idea de la inmensa imaginación de Jay Ohrberg, diseños tan histriónicos como divertidos. El maravilloso Eco-1, la "ambulancia" de los "Cazafantasmas" (1984) La "fregoneta" que utilizaban las histriónicas "Tortugas Ninja" (1987) La versión del "Coche Fantástico 2010" de la TV movie de 1994 El "Coche Bañera" fue el primer diseño de Jay Ohrberg, en los años 60 La "Limusina Habitación Doble", poco más que decir... Seguro que el "Coche Guitarra" tenía un equipo de sonido Hi-Fi

PUBLICIDAD