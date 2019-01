"I'm in love with my car", la declaración de amor a los coches de Queen

Roger Taylor, Freddie Mercury y Brian May, en una limusina tras un concierto

En estos días Queen vuelve a estar de moda con el éxito de su biopic "Bohemian Rhapsody". Y por ello recordamos una de las canciones más famosas sobre coches, "I'm in love with my car", del grupo británico.

Antes de nada, que quede claro: "I'm in love with my car" es una canción de Queen... en la que no canta Freddie Mercury. ¿Es eso posible? Evidentemente sí. Aunque la voz del fallecido líder de la banda británica está catalogada como "la mejor de todos los tiempos en el pop/rock", en esta ocasión el protagonismo pasa por encima de la histriónica figura de Mercury al frente de la banda en el escenario para enfocar al baterista, Roger Taylor (Norfolk, Inglaterra, 1949).

Taylor elevó a los altares musicales su excelsa pasión por los coches y compuso una potente "balada" titulada "I'm in love with my car", una de las canciones más rockeras de Queen, y en la que nos deleitó con su rota y notable voz. No a la altura de Mercury, evidentemente, pero sí por encima de vocalistas de otras bandas muy famosas.

Una canción con "historia"

Pero es que, además de ser un canto de amor a su coche, esta canción tiene su propia historia dentro de la biografía de Queen. Corría el año 1975 y la banda británica acababa de lanzar su cuarto álbum de estudio, el disco que sin duda le elevó definitivamente a los altares de la música de los 70. Hablamos de "A night at the opera", que contiene su canción más famosa, "Bohemian Rhapsody", y que ahora acaba de dar título a la biografía cinematográfica del grupo formado en 1970 por Freddie Mercury (voz y piano), Brian May (guitarra solista), John Deacon (bajo) y Roger Taylor (batería). Pues bien, "Bohemian Rhapsody" era número uno desde el momento en que la compuso Mercury, y todos lo sabían. Por eso, Taylor hizo lo posible, y lo imposible, para que "I'm in love with my car", potente canción, como ya hemos dicho, pero por debajo de "Rhapsody", ocupara la cara B del sencillo. Al final lo consiguió, lo que provocó rencillas en el grupo, pues el baterista se aseguraba así buena parte de los "royalties" por la venta del single de "Bohemian Rhapsody".

Y aunque la canción está supuestamente dedicada a Jonathan Harris, "roadie" (empleado) de la banda en sus giras, el propio Brian May ha declarado que Taylor escribió la canción... para dedicársela a sí mismo. Y a su coche, claro.

El Alfa Spider que "toca" en la canción

¿Y cuál es el coche en cuestión al que tanto ama Roger Taylor? El baterista de Queen ha sido siempre un gran aficionado a los coches, y seguramente ha perdido la cuenta de los que ha poseído. Pero lo que está claro es que el Alfa Spider que poseía por entonces aporta su sonido de arranque al comienzo y al final de la canción. Cuestión de amor.

I'M IN LOVE WITH MY CAR

(Amo mi coche)

Oh

Oh

The machine of a dream

La máquina de un sueño

such a clean machine

una máquina tan limpia

With the pistons a pumpin'

Con los pistones golpeando

and the hubcaps all gleam

y las capotas brillando

When I'm holding your wheel

Cuando sujeto tu volante

All I hear is your gear

No oigo más que tu motor

With my hand on your grease gun

Con mi mano en el cambio

Mmm, it's like a disease, son

Mmm, es como una enfermedad

I'm in love with my car

Estoy enamorado de mi coche

gotta feel for my automobile

tengo sentimientos por mi automóvil

Get a grip on my boy racer roll bar

Me fundo con el chasis

Such a thrill when your radials squeal

Qué subidón cuando chirrían tus ruedas

Told my girl I'll have to forget her

Le dije a mi chica que pasaré de ella

Rather buy me a new carburetor

Mejor me compro un nuevo carburador

So she made tracks saying

Así que la llevé a su casa y le dije

this is the end, now

hasta aquí hemos llegado

Cars don't talk back

Los coches no se ponen bordes

they're just four wheeled friends now

solo son amigos de cuatro ruedas

When I'm holding your wheel

Cuando sujeto tu volante

All I hear is your gear

No oigo más que tu motor

When I'm cruisin' in overdrive

Cuando voy pasado de revoluciones

Don't have to listen

No tengo por qué escuchar

to no run of the mill talk jive

chorradas de que si corro mucho

I'm in love with my car

Estoy enamorado de mi coche

(love with my car)

(enamorado de mi coche)

gotta feel for my automobile

tengo sentimientos por mi automóvil

I'm in love with my car

Estoy enamorado de mi coche

(love with my car)

(enamorado de mi coche)

string back gloves in my automolove

con mis guantes de competiamor

