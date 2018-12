¿Y si Rolls Royce fabricara coches compactos, monovolúmenes, 'pick ups' y camiones?

Que nadie se eche las manos a la cabeza, no es más que un juego. Cierto es que Rolls Royce ha diversificado su gama con el sorprendente Cullinan, pero no, no parece que en la compañía vayan a experimentar con otros segmentos más allá del SUV y el de las berlinas y coupés tradicionales. Sin embargo, hay quien ha dejado volar su imaginación a la hora de crear unos renders o recreaciones informáticas que a muchos les romperán los esquemas.

La idea es ver cómo le sentaría a un Rolls Royce diferentes tipos de carrocería que, en principio, nada tienen que ver con la idea original de la marca. Algunos son coches que, aunque se separan del lujo, funcionan en la vida real; otros, en cambio, son pura fantasía. Los responsables de esta peculiar idea son los responsables de la web www.comparethemarket.com

SUV

Sí, el Cullinan es un SUV, pero elevado a la máxima potencia. Lo que aquí se plantea es un crossover urbano para gente moderna. Tamaño contenido, línea coupé predominante y un estilo que, en general, recuerda al de ciertos modelos generalistas.

Pick Up

En EEUU se venden como churros; en Europa, menos, aunque también tienen su público. Hablamos de los pick up, esos vehículos todoterreno con zona de carga abierta. ¿Alguien se imagina un coche así con el logo de Rolls Royce en el capó?

Camión

Probablemente, lo último que se le pasaría por la cabeza al departamento de innovación de RR es hacer un vehículo de alto tonelaje pensado para el transporte de mercancías. Pero, ¿qué tal un rival para los camiones más avanzados tecnológicamente? Un competidor de los modelos de Tesla y Nikola. Sí, son eléctricos, pero ahí está la gracia. Al fin y al cabo, Rolls lleva ya tiempo trabajando en la electrificación.

Compacto

Se hace tremendamente raro ver a un coche compacto con esa parrilla tan reconocible. Pero sobre gustos En fin, nadie dice que en mercados como el chino no pudiera triunfar algo así.

Deportivo clásico

Esta imagen encaja más con la realidad. Porque ese morro es conocido y esa carrocería podría haber sido perfectamente real en su época. De haber existido, hubiera sido un magnífico rival de modelos de la talla del Jaguar E Type.

Coche de ciencia ficción

Una gran puesta en escena para una súper producción americana. Nada mal pinta esta suerte de 'batmóvil' en formato moderno, con ese frontal agresivo con reminiscencias de Rolls Royce.

