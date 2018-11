El Congreso aprueba la reforma que endurece las penas por imprudencias al volante y penaliza las lesiones

El Pleno del Congreso aprobó este jueves, con el único voto en contra de Unidos Podemos y la abstención de Bildu, la reforma del Código Penal que endurece el castigo por imprudencias al volante al incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de drogas o alcohol. Además, vuelve a penalizar las lesiones causadas por estas conductas y crea un nuevo delito por abandono del lugar del accidente.

Se cumple así con las principales reclamaciones de los colectivos implicados en esta iniciativa -víctimas de accidentes y ciclistas- que pedían incluir entre las "imprudencias menos graves" del Código Penal las que causen lesiones que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental de la víctima.

Las lesiones serán sancionadas con penas de multa de tres a doce meses, una situación que se había eliminado durante la reforma del Código Penal que el PP realizó en 2015, y que dejó las lesiones para el Código Civil. Esto implica, según han señalado víctimas y ciclistas, al 90% de los casos de estos siniestros.

No es el único cambio que se ha producido en las calificaciones de imprudencia. La "imprudencia grave" al volante abarcará también ahora tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol.

Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerará imprudencia grave en cualquier caso. Las penas máximas pasan así de cuatro a nueve años.

Hasta cuatro años de cárcel por abandono

También se introduce en el Código Penal el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma. En este texto se especifica que el abandono del lugar del accidente, cuando se ha cometido una imprudencia al volante, se sancionará con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. En el caso de que la omisión de socorro sea "fortuita", se reducirá la pena a un máximo de seis meses.

El debate de este texto en el Pleno se ha producido ante los familiares de víctimas de accidentes que iniciaron la campaña #Porunaleyjusta para modificar el Código Penal. En la tribuna de invitados del Congreso, también han acudido asociaciones de ciclistas, capitaneadas por el mítico campeón ciclista Perico Delgado.

Ante en acuerdo mayoritario alcanzado sobre esta materia, PP, PSOE y Ciudadanos han centrado sus discursos en agradecer a los colectivos y al resto de formaciones los trabajos realizados y felicitarse por el resultado obtenido.

Aún así, los 'populares' ha acusado a socialistas y 'naranjas' de "falsear" lo ocurrido en la negociación de esta reforma. El portavoz del PP en materia de Seguridad Vial, Óscar Gamazo, ha señalado que Ciudadanos no ha presentado a este texto ninguna enmienda sobre volver a penalizar las lesiones o endurecer las penas en casos de un sólo fallecido por imprudencia, tal y como ha asegurado la portavoz 'naranja' Irene Rivera.

Unidos Podemos aboga por la vía civil

También ha recordado que el PSOE ha cambiado de idea en último momento, porque cuando se reunían en la ponencia del Congreso en la que se ha negociado esta norma, "cuando no había luces ni taquígrafos", no apoyaba la inclusión de las lesiones en el Código Civil.

Unidos Podemos, única formación que no ha apoyado el texto, ha defendido que los cambios realizados responden a medidas de "populismo punitivo" y al "mantenimiento de los privilegios de las aseguradoras". Según ha explicado su portavoz en este debate, el diputado de En Comí Jaume Moya, "no se puede siempre buscar el Código Penal en estos dramas y estas situaciones".

"No sólo porque es contrario a la racionalidad política-criminal, no sólo porque es contrario al principio de intervención mínima del derecho penal, no sólo porque no es una estrategia eficaz para reducir la delincuencia, sino porque esta reforma no evitará más muertes", ha declarado.

Moya ha defendido las enmiendas que Unidos Podemos ha mantenido vivas en este debate, en la que pide que las lesiones se queden en el Código Civil y que se traten otras respuestas "no punitivas" para estas situaciones a través de la Ley de Seguros o la Ley de Baremo Civil.

En este sentido, Gamazo ha señalado que no era el momento para tratar este tema, mientras que el portavoz del PSOE, Pablo Bellido, ha recordado que son los colectivos los que han pedido que se abordara este problema en el Código Penal y que, a su juicio, este era el momento de darles protagonismo, a pesar de estar de acuerdo con los 'morados' en algunas cuestiones.

