El nuevo Audi A1 ya está aquí y es mejor que el anterior. Estas son sus claves

El Audi A1 nació en el año 2010 rompiendo moldes dentro de una marca que, hasta ese momento, no había mostrado especial interés en el segmento urbano. A decir verdad, el resultado fue muy bueno. No había en ese momento -dejando a un lado el Mini- posibles rivales capaces de hacerle sombra. Incluso los que ya estaban asentados no llegaban a ofrecer ese toque premium que sí tenía el recién llegado.

Los años han ido pasando y el A1, que era bueno pero no perfecto, se ha ido puliendo hasta este momento en el que damos la bienvenida a la segunda generación. El nuevo modelo es más amplio -cosa que necesitaba, especialmente en las plazas traseras-, más deportivo en su planteamiento y, en definitiva, es 'más coche'. Sigue ofreciendo unas medidas muy compactas, eso sí, para moverse con agilidad entre calles. Pero ahora parece ir un paso más allá.

El nuevo Audi A1 abandona definitivamente la versión de tres puertas para venderse sólo con la carrocería Sportback de cinco puertas. La demanda marca el camino en este sentido y Audi, como muchas otras marcas, simplifica su gama para ofrecer lo que más se vende. El pequeño urbano ha crecido en longitud hasta alcanzar los 4,03 metros (+56 mm), mientras mantiene el resto de cotas fundamentales (anchura y altura) prácticamente inalteradas. Por cierto, que la plataforma sobre la que se asienta es la MQB A0, que es la misma que emplean modelos como los Seat Ibiza y Arona o el Volkswagen Polo.

El coche es ahora más capaz, tanto en su interior como en su maletero, que cubica 65 litros más que antes y alcanza los 335 litros (esta capacidad aumenta hasta los 1.090 litros al abatir los respaldos traseros). Y más allá de la versatilidad, cabe destacar que el A1 2019 rueda muy aplomado. Esta es, quizá, una de sus grandes señas de identidad, ya que ofrece a las manos una sensación muy limpia y de calidad gracias a un chasis bien estudiado, con maneras de coche de segmento superior. El nuevo A1 rueda y se comporta como un compacto bien afinado, lo que dice mucho del trabajo de ingeniería que hay detrás.

En materia de diseño, se acaban las 'redondeces' de la primera generación para dar paso a superficies angulosas por doquier, tanto dentro como fuera. La carrocería es más musculosa y sus voladizos son más cortos. Si se observa al detalle se aprecian guiños a modelos históricos de la marca, como las aberturas bajo el capó heredadas del Audi Sport quattro. Otro ejemplo es la vista lateral, que recuerda al Audi Ur-quattro con unos pilares C que se inclinan y dan sensación de movimiento incluso con el coche parado.

El techo y las llantas en colores de contraste, las nuevas pinturas de la carrocería o la firma lumínica de los grupos ópticos full LED le dan un aire distinguido y muy reconocible.

En el apartado tecnológico, el nuevo Audi A1 incorpora de serie una instrumentación digital con pantalla de 10,25 pulgadas y volante multifunción. En opción se ofrece el Audi virtual cockpit con una pantalla de mayores dimensiones.

Otros elementos, de serie o no, presentes en el coche son los siguientes:

- MMI radio

- MMI Navegación plus con pantalla de 10,1 pulgadas integrada en black panel

- Mapas en 3D

- Audi smartphone interfaz para integración de móvil en el MMI mediante Apple Car y Android Auto

- Dos tomas USB

- Audi phone box para mejorar recepción señal y cargar por inducción la batería

- Equipo de sonido B&O de hasta 560 vatios

En materia de asistentes a la conducción, el A1 hereda de las clases superiores el aviso de salida de carril o el limitador de velocidad, ambos incluidos de serie.

También se serie es el sistema Audi pre sense front, que reconoce situaciones críticas en las que se pueden ver envueltos peatones, ciclistas u otros vehículos, incluso con baja visibilidad (niebla, etc). Alerta al conductor e incluso inicia frenada de emergencia ante colisión inminente. El asistente de velocidad adaptativo con función de parada y arranque o los asistentes de aparcamiento son elementos opcionales.

Disponible con tres líneas de equipamiento (básica, advanced y S Line) combinables con varios acabados interiores, el A1 ofrece la posibilidad de elegir entre tres tipos de suspensiones y cuatro motores, todos ellos de gasolina:

25 TFSI: 1.0 de 95 CV

30 TFSI: 1.0 de 116 CV

35 TFSI: 1.5 COD de 150 CV

40 TFSI: 2.0 de 200 CV

A la venta desde este verano pasado, las primeras unidades llegarán en breve a los concesionarios con un precio de partida de 20.550 euros.

