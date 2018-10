Carlos Wang (Kymco): "Lanzaremos motos eléctricas cuando haya un plan decisivo de apoyo a estos vehículos"

Aprovechando el lanzamiento del Kymco People S, nos sentamos con el director general de la división de Motocicletas de la marca, Carlos Wang, quien nos explica todos los detalles de su nuevo producto y muchas otras cosas más acerca del futuro de la movilidad en las ciudades.

Del nuevo modelo, que viene a cubrir la parte premium en el segmento de rueda alta en 125 cc, hablaremos dentro de unos días cuando pase por nuestras manos y podamos hacerle una prueba a fondo (será a comienzos de noviembre). Hoy, nos quedamos con una interesante charla sobre el devenir de Kymco en materia de electrificación, sobre las normativas de contaminación y sobre la difícil convivencia de los nuevos vehículos de movilidad personal -véase, patinetes eléctricos y otros integrantes de la familia-, con los medios tradicionales dentro del ecosistema urbano.

Pregunta. Se avecina la llegada de la normativa Euro 5 para motos. ¿Cómo le va a afectar a Kymco?

La llegada de Euro 5 no preocupa tanto como las dos siguientes etapas (las de la reducción de ruidos). La primera de ellas es en 2020 y la segunda en 2024. Lo que van a suponer es una progresiva reducción de ruido en 5 dB, a alcanzar ese último año. Y eso es complicado, porque en las motos apenas hay espacio para meter elementos resonadores, silenciosos y demás. En algunos modelos habría que hacer un importante rediseño. Y esto es un desafío.

Con todos estos cambios, ¿las motos perderán prestaciones?

Vamos hacia la reducción de potencia porque los elementos que reducen la contaminación y el ruido, básicamente quitan caballos. En la segunda etapa de ruido será más notable. Posiblemente andarán menos, sí, va a afectar a prestaciones. Pero no será un cambio tan drástico como en el paso de Euro 3 a Euro 4, donde veníamos de 15 CV en las 125 y se perdieron casi 4 CV por el camino. En consumo, sin embargo, vamos a mejorar.

¿Cuál es su opinión sobre las restricciones de circulación a la motocicleta en ciudades como Madrid?

Yo estoy de acuerdo con ello. Es una normativa muy valiente. Es un tema conflictivo, cuyos cambios siempre van a plantear perjuicios a unos y a otros. Pero visto desde el punto de vista de la salubridad del aire, yo lo valoro positivamente. Las motos (con etiqueta B y C) pueden entrar en la almendra central entre las 7 y las 22 horas, lo cual es una gran ventaja.

Respecto al hecho de aparcar fuera de las aceras, era algo que ya tocaba. Las aceras son de los peatones y en algunos puntos causaba conflicto tener las aceras llenas de motos.

A mi lo que me preocupa de este nuevo reglamento son otros elementos de movilidad personal como los patinetes, que van a poder compartir vía con coches, motos, camiones y demás, y esto puede generar conflictividad. Estamos hablando de unos patinetes que no requieren carné, ni edad mínima. No tienen seguro, no pagan impuesto y, sin embargo, tienen acceso a la vía pública. Es un vehículo no regulado ni tipificado y entra a convivir con otros vehículos que sí están regulados.

Al hilo de esto, con las bicicletas ocurre algo similar. Kymco tiene sus propias bicis eléctricas. ¿Cómo ve este asunto?

Nuestras bicis entran dentro de una catalogación que engloba a las bicis de pedaleo asistido con una potencia concreta y una velocidad de asistencia no superior a 25 km/h. Me parecería acertado que las bicicletas tuvieran una identificación, una placa o, sobre todo, un seguro de responsabilidad. Qué menos que eso si se comparte vía con el resto de vehículos. Pero lo mismo digo de un patinete, un Segway

¿Cuánto recorrido le queda a los motores de combustión en las motos?

Es un tema delicado. El cambio vendrá de Asia. Taiwan ya ha anunciado que en 2035 se prohibirá la venta de motos con motor de combustión. Y no será el único. En Asia está el foco de la presión por su elevado parque de vehículos y su alta contaminación. Allí no hay tregua posible, tiene que haber un punto de inflexión drástico.

¿Y esto mismo acabará llegando a Europa?

Aquí la cosa es diferente, la presión no es tan latente. Evidentemente, la polución está ahí, pero si nos comparamos con Asia hay gran diferencia. En Europa no será tan radical. Pero tampoco tengo ninguna duda de que la movilidad eléctrica se acabará implantando en el futuro.

Entiendo que seguiremos moviéndonos en motos con motor tradicional durante un tiempo, pero ¿cuándo veremos una masa representativa de motos eléctricas?

En Taiwan el mercado total de motos en el ejercicio pasado abarcó un millón de unidades, de las cuales, 300.000 fueron Kymco. Allí es la primera marca. Y de ese millón total, 22.000 fueron eléctricas. Aunque parezca poco, en realidad es bastante. Este cambio favorable a la moto eléctrica se ha producido en tres años, pero por una cuestión de subvenciones. El gobierno subvenciona hasta el 41% del total del vehículo. Y esto hace que pueda competir con la moto de gasolina.

El usuario, más que por la ecología, se ve motivado por la accesibilidad a los productos. Si el vehículo eléctrico es accesible, entonces sí lo elige. Si no, prefiere lo de siempre.

¿Cuáles son los planes de Kymco en materia de electrificación?

En la marca hemos diseñado el programa Ionex (una solución integral para dar el salto al transporte eléctrico). En Taiwan ha empezado a funcionar en agosto de este mismo año. Se han lanzado tres productos y existe el compromiso de instalar más de 1.000 puntos de carga/cambio de batería en un año. Ionex plantea los siguientes métodos para hacerle la vida más fácil al usuario:

- Que la batería se pueda cargar en casa. Extraes la batería de la moto y te la llevas para hacer una carga lenta en un enchufe convencional. El proceso dura 8 horas aproximadamente.

- Que la batería se pueda cargar en talleres, mediante un cargador rápido que alcanza el 80% de la capacidad en una hora. No se puede instalar en casa, es voluminoso y costoso.

- Que la batería se pueda intercambiar en unos puntos concretos. Llegas, sacas la batería de tu moto, pones otra que está cargada, y te vas.

También se plantean diferentes formas de adquisición: mediante renting; compra de la moto y alquiler de la batería; compra de la moto con coste por recarga.... hay muchas posibilidades.

En cualquier caso, tardaremos en ver una moto Kymco eléctrica en Europa. Hoy por hoy, competir con la gasolina es complicado. Hay clientela de moto eléctrica, pero muy poca. Y para meterse en este mundo hay que hacer una gran inversión que ahora mismo no es rentable. Si no se hace bien, puede arrastrar a la marca y a la red a una situación complicada.

Entonces, ¿cuándo se lanzará Kymco a esta aventura en países como España?

Cuando haya un plan decisivo de apoyo al vehículo eléctrico.

Kymco fabrica motos, bicis ¿cabe esperar algún vehículo más?

Tenemos otro producto que no se vende en España, pero en el que ya somos tercer fabricante a nivel mundial, que son las sillas de impulsión eléctrica para gente de movilidad reducida. En España no hay presencia de este producto porque hay poco mercado, aunque creemos que llegará. Nos hemos convertido en una marca de movilidad, más que de motos. Y esto significa que vamos abrir el abanico a nuevas opciones. Probablemente no serán patinetes, pero sí algo más lúdico.

