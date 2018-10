Volvo advierte de que algunos de sus vehículos podrían exceder las emisiones de NOx

El problema del componente no afecta a la seguridad ni al rendimiento del vehículo

Volvo Group ha detectado que el dispositivo de control de emisiones de los vehículos que ha empleado en determinados mercados se degrada "más rápido de lo esperado", lo que podría hacer que los motores excedan los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

Según informó la compañía sueca en un comunicado, la posible degradación se debe a un problema en los materiales. "No se ha realizado un análisis completo del problema y no es posible evaluar el impacto financiero, por lo tanto, la compañía aún no puede estimar el volumen de motores o vehículos que deben abordarse. Sin embargo, el coste podría ser material", apunta.

Asimismo, Volvo aclara que la degradación del componente no parece afectar a todos los vehículos y motores de la misma manera y en la misma medida. El fabricante escandinavo está informando a las autoridades pertinentes y discutiendo cómo remediar el problema.

"La degradación del componente no plantea un problema de seguridad del producto, ni afecta negativamente al rendimiento del vehículo o del motor. La degradación es el resultado de un problema de materiales que ocurre con el tiempo. Todos los motores y vehículos equipados con el componente cumplen con los límites de emisiones en el momento de la entrega. El mayor volumen de motores potencialmente afectados se ha vendido en América del Norte y Europa", detalla la compañía.

