Cupra Born, deportividad y diversión con cero emisiones

Conducimos el primer vehículo eléctrico de nueva generación de la marca española con hasta 540 km de autonomía, que destaca por su agilidad de marcha y por un diseño exterior muy deportivo. Un coche ideal para los que buscan una movilidad sostenible pero sin tener que renunciar a divertirse al volante en una carretera con muchas curvas.

Llega al mercado el nuevo Cupra Born, un modelo revolucionario con el que la marca española lanza su primer modelo 100 % eléctrico de nueva generación. Un coche sorprendente por su estilo, por su mecánica cero emisiones, pero sobre todo por su comportamiento dinámico con el que la marca Cupra da un paso adelante hacia su internacionalización.

Pese a que las ventas de coches 100 % eléctricos son todavía muy bajas en España y en los principales mercados europeos, es sin duda la apuesta única para el futuro de la movilidad. Y de ahí la importancia de este lanzamiento con el que la marca española se apunta a la electrificación. Y lo hace con su división más exclusiva como es Cupra. Los modelos de Cupra son vehículos con un diseño llamativo y un muy buen equipamiento, pero sobre todo con un comportamiento dinámico excelente en el que premia la deportividad.

Todas estas características las incluye el nuevo Cupra Born y eso le convierte en un coche muy diferente. Lo normal es que un coche eléctrico sea un vehículo pensado para un uso eminentemente urbano por su carácter cero emisiones.

En este caso también se puede utilizar en ciudad, lógicamente, pero ofrece un comportamiento dinámico propio de un vehículo más de la gama Cupra. Y añade un factor importante en este sentido como es ser un vehículo todo atrás. Aunque en el caso de un vehículo eléctrico llevar el motor en posición trasera es menos importante que en un vehículo térmico, por la notable diferencia de peso entre un propulsor y otro, lo que sí le hace diferente es su propulsión trasera. Eso unido a un centro de gravedad muy bajo por llevar todo el peso de sus baterías en la parte más baja entre los dos ejes, hace que su comportamiento dinámico sea muy bueno. Pero sobretodo resulta divertido cuando queremos sacarle todo el partido.

En la toma de contacto que hemos podido hacer con el Cupra Born por la zona de Barcelona, hemos podido conducir el coche en la ciudad y comprobar su buena agilidad de marcha en el tráfico urbano. En este tipo de uso, destaca por su silencio y por unas capacidades de aceleración muy buenas. Y eso que nuestra unidad de pruebas era la versión intermedia de la gama con un motor de 204 caballos y también con la batería intermedia.

Pero lo que más me ha sorprendido ha sido su comportamiento dinámico en carreteras viradas por la zona del Montseny, en una zona que fue un antiguo tramo del rally de Cataluña, que se caracteriza por no tener casi ni un tramo recto. En esa zona el dinamismo del Born me ha sorprendido muy gratamente.

Este Cupra Born está basado en la plataforma MEB del grupo Volkswagen, una plataforma exclusiva para vehículos 100 % eléctricos que ya emplean modelos como los Volkswagen ID.3 e ID,.4 además del Audi Q4 o el Skoda Enyaq. Pero los técnicos de Seat han sido capaces de hacer los ajustes necesarios sobre dicha plataforma MEB para darle al Cupra Born un dinamismo diferente al del resto de modelos del grupo. Han conseguido hacerle más deportivo y más divertido de conducir sin perder por ello autonomía. Esta llega hasta los 540 km con la batería más grande. El coche se fabrica en la planta alemana de Zwickau, donde también se fabrican los otros modelos 100 % eléctricos del grupo Volkswagen.

En cuanto a la gama del nuevo Born que ya está la venta en el mercado español, es muy sencilla. La versión de lanzamiento es la que combina una batería de 54 kWh con el motor de 204 caballos. Esta es la variante que hemos probado en esta ocasión, que ofrece una autonomía homologada por encima de los 400 kilómetros.

En los próximos meses la oferta se ampliará con una variante de batería más capaz, de 72 kWh, con lo que su autonomía llegará hasta los 540 km según el ciclo WLTP. También llegará una variante más deportiva, con el pack e-boost, con el que la potencia de este motor aumenta hasta los 231 caballos. Esto permite un incremento de las prestaciones. En este última caso la capacidad de aceleración llega a los 6,6 segundos para hacer el 0 a 100 km/h.

Esta variante tiene un enfoque más deportivo, no solo por su motor más potente sino por un equipamiento específico. Incluye de serie el chasis activo DCC y también un equipo de frenos más potente. Y también incluye el botón Cupra en el volante para seleccionar más rápidamente el modo de conducción más deportivo.

Les decía al comienzo que este modelo es revolucionario. Lo es por ser el primer vehículo 100 % eléctrico de Cupra, pero también lo va a ser por su venta y distribución. Por un lado se ofrecerá a partir del año que viene la posibilidad de suscripción con la que, sin comprar el vehículo, se podrá utilizar durante periodos de tiempo más o menos largos. Sin duda esta una nueva fórmula de adquisición de vehículos que está llegando para quedarse en la nueva sociedad.

Agentes comerciales

La otra novedad importante es que el nuevo Cupra Born se venderá mediante agentes en lugar de con concesionarios, como siempre se han vendido los coches. Este es un cambio muy importante porque va a revolucionar todo el sector del automóvil, aunque para el usuario será menos importante este cambio. Si antes el concesionario era una empresa que compraba los coches al fabricante y a su vez éste se los vendía a cliente final, con esta nueva figura del agente el cliente final compra directamente el coche al fabricante. El interlocutor entre el cliente final es el agente que es un intermediario. Y posteriormente es el agente el que negocia y gestiona con el propio fabricante una comisión por el trabajo de intermediación realizado.

Este nuevo concepto supone un cambio radical ya que antes la gestión del stock de vehículos lo llevaba cada uno de los concesionarios mientras que a partir de ahora, con este nuevo concepto de agente, es la propia marca fabricante del vehículo la que gestiona su stock.

Este sistema de agentes poco a poco se está extendiendo en el mercado. El primero en anunciarlo fue Smart para sus nuevos modelos, el vehículo de cuatro puertas basado en el Concept1, un coche fabricado en China que llegará al mercado a mediados de 2022. Por su parte Mercedes ha comenzado a implementar este sistema de manera experimental en algún mercado nórdico.