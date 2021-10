Halloween Cars: los 13 'seres' más horrorosos sobre ruedas que dan realmente miedo

Hoy, que todo el mundo mundial (no solo Estados Unidos) celebran Halloween como una exaltación del horror, de la fealdad y de la estética más gore y zombi... repasamos los coches más horrososos de la historia.

Aunque existen un buen número de coches "asesinos" en el cine y en la literatura que darían para una buena galería de "coches malos" en Halloween, hoy vamos a quedarnos en el Más Acá, en el mundo real, y vamos a hacer un pequeño repaso a los coches que nos han helado el aliento, que nos han provocado un escalofrío, que nos han provocado ganas de salir corriendo... por su extrema fealdad. Por el horror de su diseño. Y los tenemos de todos los tipos y de todas las latitudes. Eso sí, los hemos clasificado no por orden de fealdad, sino por estricto orden alfabético, porque ya sabemos que eso de los gustos es algo que todavía está por investigar...

Por desgracia, iniciamos esta galería nada menos que con un Aston Martin.

Aston Martin Lagonda Shooting Brake

Nos duele en el corazón meter un modelo de Aston Martin en esta funesta lista, pero es que el Lagonda Shooting Brake merece encabezarla, y no solo por orden alfabético. El Lagonda fue un sedán de cuatro puertas, del que se fabricaron 645 unidades entre 1974 y 1990. Pero las pocas unidades a las que se le abombó el culo para convertirlo en un estrambótico familiar son hoy pieza de coleccionista precisamente por su extrema fealdad, por ofrecer una línea de diseño que no se sostiene por ningún lado. Un auténtico desastre.

La trasera del Aurora 1957, el modelo que tiene el 'honor' de abrir esta galería.

Aurora 1957

Ya hemos dicho que no queremos pronunciarnos sobre si uno de estos 13 modelos es más feo que los demás, pero lo vamos a hacer. Estamos de acuerdo en que, posiblemente, el Aurora es el coche más feo de todos los tiempos. Y encima su historia tiene miga, pues este prototipo fue diseñado ¡por un cura! El padre Juliano de Brandford (Connecticut, Estados Unidos), convenció a sus feligreses para financiar el que iba a ser "el coche más seguro del mundo". Por esta razón su parabrisas es abombado, para que las cabezas de sus sufridos pasajeros delanteros no impacten con el vidrio en un más que seguro accidente. Y el frontal tenía forma de cuchara... para recoger a los viandantes que fuera atropellando el conductor del Aurora, algo lógico porque a través de ese parabrisas abombado se debía ver todo menos nada. Impresionante.

Cuando al diseñador de un automóvil le da un ataque de diseño.

Bufori Geneva

Los coches coreanos están muy de moda, con las grandes aportaciones sobre todo de Kia y de Hyundai. Pero los coches de Malasia ya son otra cosa. Y si no, basta echar un vistazo al Bufori Geneva, una pretendida berlina de lujo de representación que no representa a nadie, pues su presunto lujo no es más que una horterada más fea que pegar a un Papa.

El mundo de las 'fregonetas' norteamericanas no acabamos de entenderlo por aquí.

Chevrolet SSR

Aunque no sabemos muy bien de qué se trata, la definición nos dice que el Chevrolet SSR es una camioneta de techo rígido retráctil fabricada entre 2003 y 2006. Y yo no sé a ustedes qué le parecerá, pero al que estas líneas escribe le recuerda, entre los grandes ojos redondos y el color... a Blas, el amigo entrañable de Epi.

A pesar de su innovación, al Múltipla solo le recordamos por su horrible frontal.

Fiat Múltipla

Sin duda, el Fiat Múltipla es el coche que más recordamos de toda esta galería, pues aún seguimos viendo algunas unidades por nuestros asfaltos. Producido entre 1998 y 2010, su primera generación era sin duda un engendro en su diseño frontal, con unos faros imposibles, pero el vehículo no dejaba de estar adelantado a su tiempo, con esas seis plazas en su interior y su estética entre monovolumen y... SUV, aunque aún quedaban unos años para la llegada de la era del Todocamino.

El Edsel está considerado uno de los mayores fracasos automovilísticos de la historia.

Ford Edsel

Mira que nos gustan los coches norteamericanos de los cincuenta y los sesenta, con su gigantismo frontal, sus cromados y sus ruedas bicolor. Pero el Edsel... es otra historia. No solo era un mal coche, muy contaminante, muy poco fiable, poco potente, etc. Es que encima, ese frontal... ese frontal. No hace falta ponernos zafios para decir lo obvio: las burlas que despertó esa calandra vertical por su parecido a cierta parte de la anatomía femenina. Fue la puntilla para un modelo que solo sobrevivió dos años, del 58 al 60.

El modelo más parecido a un Papamóvil de serie en la historia.

Nissan S Cargo

Si alguna vez ha tenido usted ganas de poseer un Papamóvil... aún está a tiempo. Solo se produjeron 8.000 unidades en sus dos años de vida productiva (1989-1991), pero seguro que aún puede hacerse con un modelo que de tan feo, tan feo... despierta hasta la más tierna ternura católica.

El coche más pequeño de la historia es también de los más feos.

Peel P50

Peel Engineering fue un fabricante británico cuyo mayor 'logro' fue lanzar el que está considerado el modelo más pequeño de la historia. Con un solo asiento, un solo faro, tres ruedas, solo tres marchas, sin marcha atrás (para ir contramarcha había que bajarse y tirar de un asa). Toda una serie de despropósitos para este modelo, que se asemeja a un Renault Twizy... pero de lado.

Cuando se quiere diseñar un 'Hot Rod' hasta arriba de sustancias.

Plymouth Prowler

A pesar de su aire retro, el Prowler es reciente, pues se fabricó entre 1997 y 2002. Una especie de 'Hot Rod', pero mal hecho, en lo que tiene toda la pinta de ser un nuevo ataque de diseño de un departamento en el que debían correr las sustancias a discrección. Y a pesar de todo, se produjeron más de 11.000 unidades.

El coche de Walter White, nuestro 'cristalizador' favorito.

Pontiac Aztek

No podía faltar en esta lista el 'coche feo más reciente', el Pontiac Aztek de Walter White, el protagonista de una de las mejores series de la última década, "Breaking Bad". Uno de los primeros 'crossover', comercializado por General Motors entre 2001 y 2005, que tiene sin duda uno de los frontales más feos de la historia del automóvil.

Otro modelo de tres puertas, el Robin pasa por ser el peor utilitario de la historia.

Reliant Robin

Con solo 450 kilos de peso, y sobre todo por sus tres ruedas, el Robin robaba todas las miradas a su paso... pero principalmente por su extrema fealdad. Pero, como pasó con otros modelos de esta horrorosa galería, los caminos del señor son inexcrutables, y el Robin se mantuvo en producción nada menos que más de 30 años, entre 1970 y 2002.

No hace falta poner una rotunda presencia al lado del Vanguard Citycar para acentuar su fealdad.

Sebring Vanguard Citicar

A mí me parece más una cuña de queso con ruedas, pero el Vanguar Citicar ha pasado a la historia como uno de los primeros eléctricos... con cierto éxito. De hecho, hasta la llegada de Tesla el Sebring Vanguar Citicar pasaba por ser el coche eléctrico más vendido en la historia de los Estados Unidos. Con apenas 3,5 CV, alcanzaba los 40 km/h de velocidad máxima y, le miremos por donde le miremos, nos recuerda mucho al 'revolucionario' Citroën Ami.

Uno de los escasos nueve Scarab que se produjeron.

Stout Scarab

Y para terminar esta infame galería, presentamos el modelo más veterano de la misma. El Stout Scarab, producido en 1935, pasa por ser uno de los primeros monovolúmenes de la historia. Eso sí, su éxito fue inexistente, pues en sus cinco años de vida tan solo se produjeron... nueve unidades. Y por ello hoy es una auténtica reliquia de la historia de la automoción.