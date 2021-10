El Toyota Yaris Cross Electric Hybrid le hace un guiño al arte y a la cerámica

La diseñadora Arena Martínez ha personalizado un Yaris Cross Electric Hybrid inspirándose en una colección de cerámicas creadas durante el confinamiento.

Tras un intenso proceso creativo, horas de pruebas y bocetos, la diseñadora Arena Martínez ha dado forma a su última creación, personalizando una unidad del nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, la nueva propuesta de Toyota para el segmento de los todocaminos compactos.

La diseñadora, hija de Paco Celorrio, conocido artísticamente como 'Papartus', ha dejado su sello en el último gran lanzamiento de Toyota, el nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, que está llamado a ser una de las grandes referencias de su categoría gracias a su sistema hibrido eléctrico de cuarta generación, su eficiencia, su amplia y variada gama de acabados, su gran equipamiento y su tracción total inteligente (Intelligent All-Wheel Drive, AWD-i).

Arena Martínez, junto a su creación.

Arena Martínez (1993) nació en Madrid en una familia de creativos y amantes del arte. Ha estado involucrada en este mundo creativo desde que puede recordar. Es una apasionada del arte en todas sus formas y siempre ha querido llevarlo a otra dimensión, haciéndolo accesible a todos.

Con esta idea, Arena se une ahora al nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. La diseñadora madrileña define su nueva creación como un coche "alegre", con una historia detrás muy llamativa. Durante el confinamiento, Arena Martínez llevó a cabo una colaboración con su padre para dar forma a una colección de cerámicas.

Esas cerámicas se quedaron en los hogares pero ahora saltan a la calle de la mano del nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, ya que su diseño, elegante y llamativo, se ha inspirado en ellas. Con un fondo blanco como lienzo, Arena Martínez ha dado forma a un exterior marcado por los trazos de diferentes colores —rojo, azul, verde, amarillo...— que recorren toda la carrocería. Su firma está presente en el portón del maletero, la rúbrica de que este Yaris Cross Electric Hybrid es muy especial.

El toque Arena Martínez llega también al interior con detalles personalizados tanto el salpicadero como en la zona de la palanca del cambio y los pasos de puertas, que incluyen su firma en los delanteros y el slogan 'You are the canvas' en los traseros.

Yaris Cross Electric Hybrid

El nuevo Yaris Cross Electric Hybrid reúne la extensa experiencia y los conocimientos de Toyota en la fabricación de vehículos compactos y modelos todocamino, habiendo sido concebido, desarrollado y fabricado en Europa para clientes europeos.

Incorpora las cualidades esenciales de la cuarta generación del Toyota Yaris, vigente Coche del Año en Europa, como son un diseño atractivo y que maximiza el espacio interior y la funcionalidad, un sistema híbrido eléctrico de cuarta generación, las más avanzadas prestaciones de seguridad, con la segunda generación del sistema Toyota Safety Sense, y un auténtico espíritu para disfrutar al volante.

En el nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, estos atributos se combinan con características propias de un todocamino, inspiradas en la trayectoria de innovación de Toyota que comprende la creación del segmento SUV con la primera generación de RAV4 hace ya más de 25 años.

La llegada del Yaris Cross Electric Hybrid amplía la familia Yaris, uniéndose así a la variante de cinco puertas y al súper deportivo GR Yaris. También supone para Toyota disponer de la más amplia gama de SUV híbridos eléctricos del mercado, al sumarse a los Toyota C-HR Electric Hybrid, RAV4 Electric Hybrid y Highlander Electric Hybrid, que ofrecen un abanico excepcional a los clientes en cuanto a tamaño y capacidad de adaptarse a sus necesidades.

Bajo la carrocería, el nuevo Yaris Cross Electric Hybrid se basa en la plataforma para vehículos compactos GA-B de Toyota, que forma parte de la Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota New Global Architecture (TNGA)—, que le confiere las mismas cualidades sobresalientes que se plasmaron en la última generación de Yaris.

El resultado, en combinación con el sistema híbrido eléctrico de cuarta generación de Toyota, es una gran agilidad, eficiencia de combustible, emisiones reducidas y maniobrabilidad en ciudad, todo con el diseño de un moderno todocamino. La disponibilidad de la tracción total inteligente —Intelligent All-Wheel Drive (AWD-i) — refuerza el auténtico carácter SUV del nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid.

La gama del nuevo Yaris Cross Electric Hybrid está formada por cinco acabados, denominados Business Plus, Active Tech, Style, Style Plus y Adventure, a los que se une la edición especial de lanzamiento (Premiere Edition). Para la carrocería, hay hasta 14 colores entre los que elegir, ocho monotono y seis bitono. La tracción total AWD-i se puede elegir en las dos variantes más equipadas de la gama: Adventure y Premiere Edition.